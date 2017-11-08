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Футболисты сборных Англии и Германии сыграют в траурных повязках с красным маком

Футболисты сборных Англии и Германии в товарищеском матче выйдут в черных повязках, на которых будет красный мак, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Красный мак является символом памяти жертв Первой мировой войны.

– Память о мужчинах и женщинах, служивших нашей стране, укоренилась в нашей нации. – Многие из них принесли огромную жертву, мы будем чествовать их на поле и за его пределами в день матча с Германией. Хочу сказать спасибо Немецкому футбольному союзу, который в знак солидарности и единства также согласился с тем, чтобы игроки надели повязки с изображением мака.

Напомним, матч Англия - Германия пройдет 11 ноября.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Англии Сборная Германии
Сегодня, 21:51
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
вы бы чаще вторую мировую вспоминали.

Они не забывают, - особенно процветающие Германия и Япония
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:57) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Сибирь»
вы бы чаще вторую мировую вспоминали.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
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Признал: Спартак то Чемпион!!!
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