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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Футболисты сборных Англии и Германии сыграют в траурных повязках с красным маком
Футболисты сборных Англии и Германии в товарищеском матче выйдут в черных повязках, на которых будет красный мак, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Красный мак является символом памяти жертв Первой мировой войны.
– Память о мужчинах и женщинах, служивших нашей стране, укоренилась в нашей нации. – Многие из них принесли огромную жертву, мы будем чествовать их на поле и за его пределами в день матча с Германией. Хочу сказать спасибо Немецкому футбольному союзу, который в знак солидарности и единства также согласился с тем, чтобы игроки надели повязки с изображением мака.
Напомним, матч Англия - Германия пройдет 11 ноября.
"Спорт-Экспресс"
– Память о мужчинах и женщинах, служивших нашей стране, укоренилась в нашей нации. – Многие из них принесли огромную жертву, мы будем чествовать их на поле и за его пределами в день матча с Германией. Хочу сказать спасибо Немецкому футбольному союзу, который в знак солидарности и единства также согласился с тем, чтобы игроки надели повязки с изображением мака.
Напомним, матч Англия - Германия пройдет 11 ноября.
"Спорт-Экспресс"
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