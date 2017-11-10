Дик Адвокат повторил рекорд в сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат довел счет своих побед с национальной командой до 36. Его подопечные обыграли Шотландию в товарищеской игре (1:0).Для этого экс-тренеру "Зенита" понадобился 61 матч. Тем самым наставник повторил рекорд "оранжевых" 77-летней давности.В 1940 году Боб Глендинг достиг отметки в 36 побед, но для этого ему понадобилось 87 матчей. У Марка ван Бастена 35 побед в 52 играх. Для того, чтобы выйти в единоличные лидеры, Адвокату необходимо обыграть в следующем матче Румынию. После этого 70-летний специалист покинет свой пост.