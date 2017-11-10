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Дик Адвокат повторил рекорд в сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат довел счет своих побед с национальной командой до 36. Его подопечные обыграли Шотландию в товарищеской игре (1:0).

Для этого экс-тренеру "Зенита" понадобился 61 матч. Тем самым наставник повторил рекорд "оранжевых" 77-летней давности.

В 1940 году Боб Глендинг достиг отметки в 36 побед, но для этого ему понадобилось 87 матчей. У Марка ван Бастена 35 побед в 52 играх. Для того, чтобы выйти в единоличные лидеры, Адвокату необходимо обыграть в следующем матче Румынию. После этого 70-летний специалист покинет свой пост.

СЭ
Теги: Сборная Голландии Адвокат
Сегодня, 08:48
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:23) #
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Болеет за:
«Ростов»
Рекорды это конечно хорошо, а вот отсутствие сборной Голландии (с такими традициями в футболе) на ЧМ-2018 это..... плохо.
Регистрация: 16.05.2017
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