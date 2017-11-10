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Максим Калиниченко: Аргентина не показывала в отборе игру, которую стоит бояться

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился своими мыслями в преддверии товарищеского матча сборных России и Аргентины.

"Соперник у России с приставкой "топ", поэтому ажиотаж большой. Приехали звезды, приехал практически сильнейший состав. Что ожидать? Перелеты все-таки у ведущих игроков сборной Аргентины не маленькие. Не думаю, что будут блистать свежестью, и во что бы то ни стало показать что-то невероятное россиянам. Но команда, естественно, по исполнителям сильная. Команда играть в футбол умеет и, имея в составе такого футболиста, как Месси, априори рассчитывает на победу. Соответственно, и ожидания такие у всех почитателей и всех, кто будет смотреть такие, что будут забиты голы. Все-таки игра не на очки, не на деньги. Игра товарищеская, тем не менее не думаю, что аргентинцы приехали отбывать номер. Да, со скрипом пробились в Россию, очень много было вопросов по игре, но гений Месси сыграл свою роль. Россия продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира, проводит спарринги с разной степенью силы. Теперь, как мне кажется, это один из тех тестов, которые покажут, на что может реально рассчитывать сборная. Повторюсь, Аргентина не показывала в отборе игру, которую стоит бояться. Бояться, конечно, ее не стоит, тем более дома. Нужно играть. Исходя из того, что я выше сказал, думаю, что будет достаточно голов", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Калиниченко Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 19:17
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