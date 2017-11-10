Максим Калиниченко: Аргентина не показывала в отборе игру, которую стоит бояться

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:44
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
17:04
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (15)
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (15)
16:26
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (1)
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (1)
14:42
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
14:28
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (2)
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (2)
12:44
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
11:38
Стипе Плетикоса: хорошо, что не перешел в "Фулхэм", потому что через год оказался в "Спартаке" (8)
Стипе Плетикоса: хорошо, что не перешел в "Фулхэм", потому что через год оказался в "Спартаке" (8)
09:28
Тренер сборной Северной Ирландии: я не видел более худшего решения судьи, чем поставить нам пенальти (1)
Тренер сборной Северной Ирландии: я не видел более худшего решения судьи, чем поставить нам пенальти (1)
Максим Калиниченко: Аргентина не показывала в отборе игру, которую стоит бояться
Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился своими мыслями в преддверии товарищеского матча сборных России и Аргентины.
"Соперник у России с приставкой "топ", поэтому ажиотаж большой. Приехали звезды, приехал практически сильнейший состав. Что ожидать? Перелеты все-таки у ведущих игроков сборной Аргентины не маленькие. Не думаю, что будут блистать свежестью, и во что бы то ни стало показать что-то невероятное россиянам. Но команда, естественно, по исполнителям сильная. Команда играть в футбол умеет и, имея в составе такого футболиста, как Месси, априори рассчитывает на победу. Соответственно, и ожидания такие у всех почитателей и всех, кто будет смотреть такие, что будут забиты голы. Все-таки игра не на очки, не на деньги. Игра товарищеская, тем не менее не думаю, что аргентинцы приехали отбывать номер. Да, со скрипом пробились в Россию, очень много было вопросов по игре, но гений Месси сыграл свою роль. Россия продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира, проводит спарринги с разной степенью силы. Теперь, как мне кажется, это один из тех тестов, которые покажут, на что может реально рассчитывать сборная. Повторюсь, Аргентина не показывала в отборе игру, которую стоит бояться. Бояться, конечно, ее не стоит, тем более дома. Нужно играть. Исходя из того, что я выше сказал, думаю, что будет достаточно голов", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
"Соперник у России с приставкой "топ", поэтому ажиотаж большой. Приехали звезды, приехал практически сильнейший состав. Что ожидать? Перелеты все-таки у ведущих игроков сборной Аргентины не маленькие. Не думаю, что будут блистать свежестью, и во что бы то ни стало показать что-то невероятное россиянам. Но команда, естественно, по исполнителям сильная. Команда играть в футбол умеет и, имея в составе такого футболиста, как Месси, априори рассчитывает на победу. Соответственно, и ожидания такие у всех почитателей и всех, кто будет смотреть такие, что будут забиты голы. Все-таки игра не на очки, не на деньги. Игра товарищеская, тем не менее не думаю, что аргентинцы приехали отбывать номер. Да, со скрипом пробились в Россию, очень много было вопросов по игре, но гений Месси сыграл свою роль. Россия продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира, проводит спарринги с разной степенью силы. Теперь, как мне кажется, это один из тех тестов, которые покажут, на что может реально рассчитывать сборная. Повторюсь, Аргентина не показывала в отборе игру, которую стоит бояться. Бояться, конечно, ее не стоит, тем более дома. Нужно играть. Исходя из того, что я выше сказал, думаю, что будет достаточно голов", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.