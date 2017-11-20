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Борис Игнатьев: мне вообще нравится направление, которое выбрал Черчесов

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матчах нашей национальной команды с Аргентиной и Испанией.

"Думаю, что Черчесов проанализировал ситуацию после первого матча и внёс коррективы. Три форварда при пяти защитниках – явно не та схема, которая позволяет выигрывать плацдарм в середине поля. С испанцами тренер насытил центр и количеством, и совершенно иным качеством. Дзагоев, Алексей Миранчук, Глушаков – футболисты, играющие "от головы", они хорошо оснащены технически, их игровое умение позволяет и контролировать мяч, и создавать острые ситуации на подходах к чужой штрафной. Мне вообще нравится то направление, которое выбрал Черчесов, характеризующее хорошее функциональное состояние команды. Речь о высоком прессинге. Мы не отдаём территорию, а пытаемся отобрать мяч у штрафной площади соперника. Пока не всегда успеваем закрывать все зоны, но сама идея верная. Что касается промежуточного уровня сборной, то не нужно заниматься самообманом, ставить себя вровень с лидерами калибра тех же Испании с Аргентиной. Но вместе с тем среди участников чемпионата мира уже видна группа команд, которую мы просто обязаны обыгрывать. Нужно сделать всё, чтобы за оставшееся время отставание от последних увеличивалось, а от первых – сократилось", - цитирует Игнатьева Sportbox.ru.
Теги: Игнатьев Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:14
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