Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:51
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
09:22
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Борис Игнатьев: мне вообще нравится направление, которое выбрал Черчесов
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матчах нашей национальной команды с Аргентиной и Испанией.
"Думаю, что Черчесов проанализировал ситуацию после первого матча и внёс коррективы. Три форварда при пяти защитниках – явно не та схема, которая позволяет выигрывать плацдарм в середине поля. С испанцами тренер насытил центр и количеством, и совершенно иным качеством. Дзагоев, Алексей Миранчук, Глушаков – футболисты, играющие "от головы", они хорошо оснащены технически, их игровое умение позволяет и контролировать мяч, и создавать острые ситуации на подходах к чужой штрафной. Мне вообще нравится то направление, которое выбрал Черчесов, характеризующее хорошее функциональное состояние команды. Речь о высоком прессинге. Мы не отдаём территорию, а пытаемся отобрать мяч у штрафной площади соперника. Пока не всегда успеваем закрывать все зоны, но сама идея верная. Что касается промежуточного уровня сборной, то не нужно заниматься самообманом, ставить себя вровень с лидерами калибра тех же Испании с Аргентиной. Но вместе с тем среди участников чемпионата мира уже видна группа команд, которую мы просто обязаны обыгрывать. Нужно сделать всё, чтобы за оставшееся время отставание от последних увеличивалось, а от первых – сократилось", - цитирует Игнатьева Sportbox.ru.
"Думаю, что Черчесов проанализировал ситуацию после первого матча и внёс коррективы. Три форварда при пяти защитниках – явно не та схема, которая позволяет выигрывать плацдарм в середине поля. С испанцами тренер насытил центр и количеством, и совершенно иным качеством. Дзагоев, Алексей Миранчук, Глушаков – футболисты, играющие "от головы", они хорошо оснащены технически, их игровое умение позволяет и контролировать мяч, и создавать острые ситуации на подходах к чужой штрафной. Мне вообще нравится то направление, которое выбрал Черчесов, характеризующее хорошее функциональное состояние команды. Речь о высоком прессинге. Мы не отдаём территорию, а пытаемся отобрать мяч у штрафной площади соперника. Пока не всегда успеваем закрывать все зоны, но сама идея верная. Что касается промежуточного уровня сборной, то не нужно заниматься самообманом, ставить себя вровень с лидерами калибра тех же Испании с Аргентиной. Но вместе с тем среди участников чемпионата мира уже видна группа команд, которую мы просто обязаны обыгрывать. Нужно сделать всё, чтобы за оставшееся время отставание от последних увеличивалось, а от первых – сократилось", - цитирует Игнатьева Sportbox.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.