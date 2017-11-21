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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кубок чемпионата мира прибыл в Сочи
Официальный кубок чемпионата мира прибыл в Сочи, торжественная церемония встречи трофея прошла в парке приключений на высоте "Скайпарк", сообщает "Р-Спорт".
Приглашенными гостями мероприятия стали посол чемпионата мира 2018 года Евгений Ловчев, представитель ФИФА Лукас Раков, ученики спортивных школ города и талисман мундиаля – волк Забивака, который торжественно проехал в честь приезда кубка в Сочи на скоростном высотном аттракционе зиплайн. Гости праздника приветствовали трофей и пожелали сборной России удачи на предстоящем турнире.
В рамках тура кубка в среду в Сочи на стадионе "Фишт" состоится юнифайд-матч, который объединит в одной команде футболистов-любителей и спортсменов с особенностями здоровья. В четверг официальный кубок будет экспонироваться на Международном туристcком форуме. В пятницу трофей увидят воспитанники СДЮСШОР Лазаревского района. Жители и гости курорта могут сфотографироваться с кубком 25 и 26 ноября на площади Флага, где он будет выставлен в специальном шатре.
Приглашенными гостями мероприятия стали посол чемпионата мира 2018 года Евгений Ловчев, представитель ФИФА Лукас Раков, ученики спортивных школ города и талисман мундиаля – волк Забивака, который торжественно проехал в честь приезда кубка в Сочи на скоростном высотном аттракционе зиплайн. Гости праздника приветствовали трофей и пожелали сборной России удачи на предстоящем турнире.
В рамках тура кубка в среду в Сочи на стадионе "Фишт" состоится юнифайд-матч, который объединит в одной команде футболистов-любителей и спортсменов с особенностями здоровья. В четверг официальный кубок будет экспонироваться на Международном туристcком форуме. В пятницу трофей увидят воспитанники СДЮСШОР Лазаревского района. Жители и гости курорта могут сфотографироваться с кубком 25 и 26 ноября на площади Флага, где он будет выставлен в специальном шатре.
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