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Кубок чемпионата мира прибыл в Сочи

Официальный кубок чемпионата мира прибыл в Сочи, торжественная церемония встречи трофея прошла в парке приключений на высоте "Скайпарк", сообщает "Р-Спорт".

Приглашенными гостями мероприятия стали посол чемпионата мира 2018 года Евгений Ловчев, представитель ФИФА Лукас Раков, ученики спортивных школ города и талисман мундиаля – волк Забивака, который торжественно проехал в честь приезда кубка в Сочи на скоростном высотном аттракционе зиплайн. Гости праздника приветствовали трофей и пожелали сборной России удачи на предстоящем турнире.

В рамках тура кубка в среду в Сочи на стадионе "Фишт" состоится юнифайд-матч, который объединит в одной команде футболистов-любителей и спортсменов с особенностями здоровья. В четверг официальный кубок будет экспонироваться на Международном туристcком форуме. В пятницу трофей увидят воспитанники СДЮСШОР Лазаревского района. Жители и гости курорта могут сфотографироваться с кубком 25 и 26 ноября на площади Флага, где он будет выставлен в специальном шатре.
Сегодня, 16:46
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