Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталий Мутко отметил, что участие таких звезд мирового футбола, как аргентинец Диего Марадона и итальянец Фабио Каннаваро, в жеребьевке финальной части чемпионата мира 2018 года станет украшением всего мероприятия.

Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

"Здорово, что в жеребьевке примут участие чемпионы мира, известные футболисты, потому что это с одной стороны украшение мероприятия, а с другой - ее объективность. Я только положительно это оцениваю. Это хороший сигнал для болельщиков. Надеюсь, что жеребьевка пройдет на хорошем уровне.

Вообще вы видите, как билеты раскупаются, какой большой интерес к чемпионату мира. Только одна аккредитация показывает, что сегодня есть огромный интерес у всей пишущей прессы. Не в первый раз к нам приезжают звезды, у нас по стране идет тур кубка. Все это популяризирует футбол", - цитирует Мутко ТАСС.
Сегодня, 21:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.