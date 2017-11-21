Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:54
Да как так, "Спартак"?! (1)
Да как так, "Спартак"?! (1)
21:36
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
16:27
Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате (27)
Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате (27)
14:31
Виктор Гончаренко: дома у ЦСКА недостаточный атакующий потенциал, будем что-то менять (видео) (1)
Виктор Гончаренко: дома у ЦСКА недостаточный атакующий потенциал, будем что-то менять (видео) (1)
13:29
Андрей Червиченко: 3-е место в группе будет для "Спартака" большим шагом вперед. Все остальное - мечты (23)
Андрей Червиченко: 3-е место в группе будет для "Спартака" большим шагом вперед. Все остальное - мечты (23)
Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
Вице-премьер РФ, глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталий Мутко отметил, что участие таких звезд мирового футбола, как аргентинец Диего Марадона и итальянец Фабио Каннаваро, в жеребьевке финальной части чемпионата мира 2018 года станет украшением всего мероприятия.
Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.
"Здорово, что в жеребьевке примут участие чемпионы мира, известные футболисты, потому что это с одной стороны украшение мероприятия, а с другой - ее объективность. Я только положительно это оцениваю. Это хороший сигнал для болельщиков. Надеюсь, что жеребьевка пройдет на хорошем уровне.
Вообще вы видите, как билеты раскупаются, какой большой интерес к чемпионату мира. Только одна аккредитация показывает, что сегодня есть огромный интерес у всей пишущей прессы. Не в первый раз к нам приезжают звезды, у нас по стране идет тур кубка. Все это популяризирует футбол", - цитирует Мутко ТАСС.
Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.
"Здорово, что в жеребьевке примут участие чемпионы мира, известные футболисты, потому что это с одной стороны украшение мероприятия, а с другой - ее объективность. Я только положительно это оцениваю. Это хороший сигнал для болельщиков. Надеюсь, что жеребьевка пройдет на хорошем уровне.
Вообще вы видите, как билеты раскупаются, какой большой интерес к чемпионату мира. Только одна аккредитация показывает, что сегодня есть огромный интерес у всей пишущей прессы. Не в первый раз к нам приезжают звезды, у нас по стране идет тур кубка. Все это популяризирует футбол", - цитирует Мутко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.