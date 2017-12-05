Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Дубов: Слуцкому будет сложно вызвать интерес в Англии в ближайшее время

Российскому тренеру Леониду Слуцкому после неудачного опыта работы в "Халл Сити" будет сложно вызвать к себе интерес со стороны английских клубов в ближайшее время, заявил спортивный менеджер и эксперт по английскому футболу Роман Дубов.

"Положа руку на сердце, опыт Слуцкого в Англии оказался не очень удачным, как для него самого, так и для клуба. Думаю, что интереса от работодателей в Англии на сегодняшний день к нему не будет, должен пройти какой-то промежуток времени, который он должен потратить на что-то другое, чтобы потом снова вызвать к себе интерес. Мне кажется, роль тренера ему сейчас никто не предложит, а на другие не пойдет сам Слуцкий. Чемпионшип - такой турнир, где важно знать всех игроков, и спортивными директорами там являются люди, проработавшие не один десяток лет.

Слуцкий поверхностно знал английский футбол, не имел опыта, когда приходил. Сейчас он получил больше опыта, понял психологию игроков, болельщиков, специфику - стал более подготовленным к работе в Англии", - цитирует Дубова ТАСС.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 20:23
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Орнитолог
...и теперь его очко переходит в зрительный зал

да его очко по всей Англии переходило,как комсомольский флажок))
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим как Халл без него проведет ближайшие матчи.
Регистрация: 18.04.2010
№5 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
все уже посмотрели КВНщика

...и теперь его очко переходит в зрительный зал smile


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:52) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну а кто захочет на 20 месте оказаться,все уже посмотрели КВНщика в деле,долго еще будут в Англии смеяться
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: casabl (Сегодня, 20:30) #
  • +1
  •  (3)

Как будто бы Лёня не знал, что в Британии другой футбольный мир.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и как можно было назначать ГТ сборной такого клоуна, что даже для пердива - днище?! Он же даже как физрук - дно!


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это правильно - начинать нужно было сторожем на стадионе...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.