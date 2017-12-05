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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Роман Дубов: Слуцкому будет сложно вызвать интерес в Англии в ближайшее время
Российскому тренеру Леониду Слуцкому после неудачного опыта работы в "Халл Сити" будет сложно вызвать к себе интерес со стороны английских клубов в ближайшее время, заявил спортивный менеджер и эксперт по английскому футболу Роман Дубов.
"Положа руку на сердце, опыт Слуцкого в Англии оказался не очень удачным, как для него самого, так и для клуба. Думаю, что интереса от работодателей в Англии на сегодняшний день к нему не будет, должен пройти какой-то промежуток времени, который он должен потратить на что-то другое, чтобы потом снова вызвать к себе интерес. Мне кажется, роль тренера ему сейчас никто не предложит, а на другие не пойдет сам Слуцкий. Чемпионшип - такой турнир, где важно знать всех игроков, и спортивными директорами там являются люди, проработавшие не один десяток лет.
Слуцкий поверхностно знал английский футбол, не имел опыта, когда приходил. Сейчас он получил больше опыта, понял психологию игроков, болельщиков, специфику - стал более подготовленным к работе в Англии", - цитирует Дубова ТАСС.
"Положа руку на сердце, опыт Слуцкого в Англии оказался не очень удачным, как для него самого, так и для клуба. Думаю, что интереса от работодателей в Англии на сегодняшний день к нему не будет, должен пройти какой-то промежуток времени, который он должен потратить на что-то другое, чтобы потом снова вызвать к себе интерес. Мне кажется, роль тренера ему сейчас никто не предложит, а на другие не пойдет сам Слуцкий. Чемпионшип - такой турнир, где важно знать всех игроков, и спортивными директорами там являются люди, проработавшие не один десяток лет.
Слуцкий поверхностно знал английский футбол, не имел опыта, когда приходил. Сейчас он получил больше опыта, понял психологию игроков, болельщиков, специфику - стал более подготовленным к работе в Англии", - цитирует Дубова ТАСС.
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