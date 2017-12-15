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Дмитрий Торбинский: цель - сыграть в составе сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник Дмитрий Торбинский, подписавший контракт до конца сезона с кипрским клубом "Пафос", ставит перед собой цель сыграть в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.

"У меня не было вариантов в России, поэтому я позвонил своему товарищу Алексею Зинину. Позже он перезвонил, сказал, что есть вариант. Я приехал, потренировался пару недель и сегодня подписал контракт. Сейчас усердно тренируюсь.

Здесь люди проявили достаточно уважения и показали, что я им нужен. Плюс чемпионат Кипра не уходит на зимнюю паузу, и я буду иметь возможность выйти на поле уже 3 января.

Далеко не заглядываю, потому что был пять месяцев без клуба. Хочу вернуться, набрать форму и быть в футболе.

Сборная? Ну конечно есть такая цель сыграть на ЧМ-2018, но с тренером Станиславом Черчесовым не общался. Конечно, понимаю, что вернуться так быстро будет трудно, но приложу для этого все усилия", - цитирует Торбинского ТАСС.
Теги: Торбинский Сборная России
Сегодня, 00:20
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 00:29) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Вот он рай для наших "Федунов" - из 30 игроков этого Пафоса 22 легионера и всего 8 киприота


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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