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Главгосэкспертиза одобрила новый проект реконструкции стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект реконструкции екатеринбургского стадиона "Центральный", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает "Р-Спорт".

Как отмечается в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы, эксперты, изучив представленные после корректировки материалы, пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

"По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы в 2015 году, реконструируются и реставрируются наружные кирпичные стены Восточной и Западной трибун, билетные кассы с восточными воротами, а также металлическая ограда стадиона с кирпичными столбами. В ходе текущей доработки строительных решений в числе прочих были внесены изменения в план благоустройства, схему функционального зонирования и технико-экономические показатели земельного участка, уточнен состав внутренней отделки и кровли "Центрального", изменена организация водостоков, заменены отдельные материалы стен, полов и потолков сооружения.
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