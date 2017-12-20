Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:38
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
Серхио Рамос: "Реал" обязан победить "Барселону", чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул
14:46
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
Валерий Газзаев: видимо, "Спартак" все-таки закончил отмечать чемпионство и стал думать о чемпионате (1)
11:59
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Олег Флегонтов: долги "СКА-Хабаровск" доходили до 70 млн рублей, но мне удалось все свести в ноль
Главгосэкспертиза одобрила новый проект реконструкции стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Главгосэкспертиза России одобрила обновленный проект реконструкции екатеринбургского стадиона "Центральный", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает "Р-Спорт".
Как отмечается в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы, эксперты, изучив представленные после корректировки материалы, пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
"По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.
В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы в 2015 году, реконструируются и реставрируются наружные кирпичные стены Восточной и Западной трибун, билетные кассы с восточными воротами, а также металлическая ограда стадиона с кирпичными столбами. В ходе текущей доработки строительных решений в числе прочих были внесены изменения в план благоустройства, схему функционального зонирования и технико-экономические показатели земельного участка, уточнен состав внутренней отделки и кровли "Центрального", изменена организация водостоков, заменены отдельные материалы стен, полов и потолков сооружения.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы, эксперты, изучив представленные после корректировки материалы, пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
"По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.
В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы в 2015 году, реконструируются и реставрируются наружные кирпичные стены Восточной и Западной трибун, билетные кассы с восточными воротами, а также металлическая ограда стадиона с кирпичными столбами. В ходе текущей доработки строительных решений в числе прочих были внесены изменения в план благоустройства, схему функционального зонирования и технико-экономические показатели земельного участка, уточнен состав внутренней отделки и кровли "Центрального", изменена организация водостоков, заменены отдельные материалы стен, полов и потолков сооружения.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.