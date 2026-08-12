Сафонов раскрыл главный секрет адаптации во Франции: я не боюсь ошибаться

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов рассказал, что помогло ему преодолеть языковой барьер после переезда во Францию.

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"Я просто не боюсь разговаривать. Я не боюсь ошибаться, и я думаю, что это самое главное. Допустим, у меня много знакомых, которые знают английский кое-как. Почему они его не улучшают? Потому что они, приезжая туда, боятся его использовать. Я не боюсь", — рассказал Сафонов в шоу «Вопрос ребром» на YouTube-канале GAZ LIVE.

"Когда я, плохо зная английский, начал в какой-то момент разговаривать на французском, для меня это было вообще супер, бомба", — добавил футболист.

Российский голкипер признался, что ключевую роль в изучении иностранных языков для него играет постоянная практика. Сафонов не стесняется говорить с ошибками и считает, что именно страх мешает многим людям улучшать свои знания.По словам вратаря, общение позволяет ему регулярно запоминать новые слова и быстрее совершенствовать язык. Особенно сильные эмоции Сафонов испытал, когда впервые смог начать разговаривать на французском.Сафонов выступает за "ПСЖ" с 2024 года. Накануне российский голкипер завоевал девятый трофей в составе парижан — французский клуб обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА.