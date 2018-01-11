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Сборная Испании во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Краснодаре
Сборная Испании определилась с местоположением штаб-квартиры команды во время чемпионата мира-2018. Спортивный директор Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Фернандо Йерро сообщил, что база будет располагаться в Краснодаре.
"Мы решили, что Краснодар будет штаб-квартирой национальной команды Испании. В начале февраля мы начнем решать организационные вопросы", – цитирует EFE Йерро.
На чемпионате мира сборная Испании выступит в группе B. Свой первый матч команда проведет 15 июня в Сочи против португальцев, затем 20 июня в Казани состоится встреча с командой Ирана, а в заключительном туре группового турнира 25 июня в Калининграде испанцы сыграют с Марокко.
"Спорт-Экспресс"
"Мы решили, что Краснодар будет штаб-квартирой национальной команды Испании. В начале февраля мы начнем решать организационные вопросы", – цитирует EFE Йерро.
На чемпионате мира сборная Испании выступит в группе B. Свой первый матч команда проведет 15 июня в Сочи против португальцев, затем 20 июня в Казани состоится встреча с командой Ирана, а в заключительном туре группового турнира 25 июня в Калининграде испанцы сыграют с Марокко.
"Спорт-Экспресс"
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