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Рамзан Кадыров: Чечня обеспечит наилучший прием для сборной Египта

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что у региона имеется колоссальный опыт в проведении самых масштабных международных мероприятий.

"Решение сборной Египта базироваться в Грозном имеет большое значение для имиджа нашей республики. Это является свидетельством международного признания успехов Чеченской Республики в сфере развития и популяризации спорта, основу которым заложил наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Мы должны обеспечить прием команды-участницы на самом высоком уровне, согласно нашим вековым традициям гостеприимства.

У нас уже имеется колоссальный опыт в проведении самых масштабных международных мероприятий. Уверен, проблем не возникнет. Тем не менее, мы должны сделать так, чтобы у гостей остались самые приятные впечатления о нашей республике. Уверен, мы сможем обеспечить базирование сборной Египта в нашей республике на самом высоком уровне", - цитирует Кадырова ТАСС.
Теги: Кадыров
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