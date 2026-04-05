Красно-белые уступали по ходу встречи, но после перерыва переломили игру: точные удары Эсекьеля Барко с пенальти и Пабло Солари принесли команде три очка.
По данным Opta, "Спартак" лидирует в лиге по количеству набранных очков в матчах, где уступал в счёте - таких баллов у команды уже 12. Ближайшие преследователи - "Зенит" и "Оренбург", у которых по девять.
В таблице чемпионата России москвичи располагаются на шестой строчке.
"Спартак" - лучший в РПЛ по одному показателю
"Спартак" оформил волевую победу над "Локомотивом" (2:1) в 23-м туре чемпионата России.
