Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
ТорпедоНе начат

"Спартак" - лучший в РПЛ по одному показателю

"Спартак" оформил волевую победу над "Локомотивом" (2:1) в 23-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые уступали по ходу встречи, но после перерыва переломили игру: точные удары Эсекьеля Барко с пенальти и Пабло Солари принесли команде три очка.

По данным Opta, "Спартак" лидирует в лиге по количеству набранных очков в матчах, где уступал в счёте - таких баллов у команды уже 12. Ближайшие преследователи - "Зенит" и "Оренбург", у которых по девять.

В таблице чемпионата России москвичи располагаются на шестой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится