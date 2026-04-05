Головин забил и помог "Монако" обыграть "Марсель"

Александр Головин стал одним из героев матча "Монако" с "Марселем" в 28-м туре чемпионата Франции.

Российский полузащитник открыл счёт в матче во втором тайме. Позже преимущество команды увеличил Фоларин Балогун, а в концовке гости сократили отставание усилиями Амина Гуири - 2:1.



Благодаря этому результату "Монако" набрал 49 очков и идёт на пятой позиции. У "Марселя" такое же количество баллов, однако команда располагается строчкой выше.

