Российский полузащитник открыл счёт в матче во втором тайме. Позже преимущество команды увеличил Фоларин Балогун, а в концовке гости сократили отставание усилиями Амина Гуири - 2:1.
Благодаря этому результату "Монако" набрал 49 очков и идёт на пятой позиции. У "Марселя" такое же количество баллов, однако команда располагается строчкой выше.
Головин забил и помог "Монако" обыграть "Марсель"
Александр Головин стал одним из героев матча "Монако" с "Марселем" в 28-м туре чемпионата Франции.
Фото: Getty Images