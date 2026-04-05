"Интер" разгромил "Рому" в матче с 7 голами

"Интер" устроил результативный матч с "Ромой" в 31-м туре чемпионата Италии, добившись уверенной победы со счётом 5:2.
Фото: Football Italia
Лаутаро Мартинес открыл счёт и оформил дубль, а во втором тайме хозяева довели преимущество до разгромного. В составе миланцев также забили Хакан Чалханоглу, Маркус Тюрам и Николо Барелла. У римлян отличились Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини.

После этого матча "Интер" набрал 72 очка и продолжает лидировать в таблице. "Рома" с 54 баллами идёт на шестом месте.

