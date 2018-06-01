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Украинские комментаторы отказываются работать на матчах ЧМ-2018
Украинские комментаторы не хотят работать на ЧМ-2018 в России.
Как сообщает Sport Arena, медиахолдинг ищет комментаторов на трансляции матчей чемпионата мира, но не все соглашаются работать из-за антиукраинской, по их мнению, политики телеканала.
"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", - сказал комментатор Денис Босянок.
Несколько коллег Босянка также ответили отказом на предложение "Интера". Ранее стало известно, что телеканал отказался от идеи пригласить российских комментаторов.
Как сообщает Sport Arena, медиахолдинг ищет комментаторов на трансляции матчей чемпионата мира, но не все соглашаются работать из-за антиукраинской, по их мнению, политики телеканала.
"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", - сказал комментатор Денис Босянок.
Несколько коллег Босянка также ответили отказом на предложение "Интера". Ранее стало известно, что телеканал отказался от идеи пригласить российских комментаторов.
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