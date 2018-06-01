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Украинские комментаторы отказываются работать на матчах ЧМ-2018

Украинские комментаторы не хотят работать на ЧМ-2018 в России.

Как сообщает Sport Arena, медиахолдинг ищет комментаторов на трансляции матчей чемпионата мира, но не все соглашаются работать из-за антиукраинской, по их мнению, политики телеканала.

"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", - сказал комментатор Денис Босянок.

Несколько коллег Босянка также ответили отказом на предложение "Интера". Ранее стало известно, что телеканал отказался от идеи пригласить российских комментаторов.
Сегодня, 20:43
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(2)
№8 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:04) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
да запретили бы все трансляции и интернет на время закрыли бы и все проблемы
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: grisha (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: s.o.b.
Мне жаль украинцев, честно..

Честно ты должен обосраться от зависти к стране, где скоро не будет кгбэшного ворья и бандитов
Их там до сих пор много, но клопы долго не живут ))))))))))))))))
Живёт падаль только там, где есть рассадник падали
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 21:02) #
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online

Цитата: Yorgen2006
Укропам вобще к нам не стоит ехать.

А они и не попали joy Как и их хозяева-пендосы!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кто этих комментаторов приглашал?
Регистрация: 21.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: s.o.b. (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Мне жаль украинцев, честно... Они там либо поголовно запуганы правительством, либо, что менее вероятно, зомбированы...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (4)
online

Молодые комментаторы "обработаны" по полной, они уверены в исключительности укропов, ведь они изобрели колесо! smile
А нормальные адекватные, выросшие при Союзе, давно выгнаны или запуганы..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 20:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так пусть лысый и усатый,не помню как звать ,которые в ток шоу Соловьева и других шоу у нас выступают ,покомментируют!Им не привыкать!Вот это будет шоу!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 20:48) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Укропам вобще к нам не стоит ехать.


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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