Новая набережная открыта возле "Волгоград Арены"

Новая набережная открылась в Волгограде на правом берегу Волги. Она начинается от стадиона ЧМ-2018 и тянется к автомобильному мосту на левый берег реки.Ее протяженность составляет около 2 км, она оборудована пешеходными и велосипедными дорожки, спусками к реке и пляжной зоной. На смотровых площадках гости Чемпионата мира смогут полюбоваться видами Волги и сделать памятные фото."Чемпионат мира подарил городу прекрасную дорогу, соединяющую три района и набережную, которая дает возможность гражданам отдыхать у берега великой реки. Мы давно ждали реализации этого важнейшего для региона проекта и рады, что он введен в эксплуатацию", – заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время открытия набережной.