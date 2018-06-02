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Новая набережная открыта возле "Волгоград Арены"

Новая набережная открылась в Волгограде на правом берегу Волги. Она начинается от стадиона ЧМ-2018 и тянется к автомобильному мосту на левый берег реки.

Ее протяженность составляет около 2 км, она оборудована пешеходными и велосипедными дорожки, спусками к реке и пляжной зоной. На смотровых площадках гости Чемпионата мира смогут полюбоваться видами Волги и сделать памятные фото.

"Чемпионат мира подарил городу прекрасную дорогу, соединяющую три района и набережную, которая дает возможность гражданам отдыхать у берега великой реки. Мы давно ждали реализации этого важнейшего для региона проекта и рады, что он введен в эксплуатацию", – заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время открытия набережной.

welcome2018.com
Сегодня, 01:04
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