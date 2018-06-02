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Сергей Шавло: после игры с Австрией есть ощущение несыгранности сборной России
Экс-полузащитник сборной СССР Сергей Шавло поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира – 2018.
"На чемпионате мира от сборной России все мы ждём только побед, чтобы она вышла из группы. Играем у себя, мы здесь хозяева и хотелось бы, чтобы наша команда как можно дольше участвовала в этом турнире.
После игры с Австрией есть ощущение некоторой несыгранности. Но если взять по линиям, то мы не играли в четыре защитника в таком составе. В средней линии три молодых игрока, которые были в центре, раньше вместе тоже не играли. Новшества были, ребятам надо сыграться. Но времени нет, и в таком дефиците нужно устранять проблемы в тренировочном процессе. Атака и средняя линия у нас достаточно хорошо укомплектованы. Вратарь Игорь Акинфеев достаточно надёжный, опытный, давно играет. В линии обороны есть вопросы, но надеюсь, за оставшееся время тренерскому штабу удастся найти решение во сколько защитников играть и как. Надеюсь, мы будем достойно выглядеть.
На первую игру с Саудовской Аравией хочу пойти на стадион, а остальные матчи, скорее всего, буду смотреть по телевизору. Хотелось бы посмотреть на ведущие сборные: Бразилию, Германию. Наверняка будет какой-то сюрприз преподнесён, как обычно. Команда, которая по нашему мнению среднего уровня, возьмёт и пройдёт дальше. Может преподнести такой сюрприз Бельгия. Это очень хорошо укомплектованная команда. Англичане давно о себе не заявляли в полный голос. Конкуренции много, будет интересно. Думаю, организация турнира будет на высшем уровне, и мы получим очень хороший психологический заряд. В том числе футбол получит толчок к развитию.
Что касается решения Черчесова не включать в расширенный список Глушакова и Денисова, то, в принципе, тренерское решение не обсуждается. С тренера спрос: он отвечает за спортивную часть, за командную. Здесь ему предпочтение. У каждого свои взгляды, мы можем только дискутировать. Тренер думает, кого выбрать и поставить. Ему виднее", - цитирует Шавло "Чемпионат.сом".
"На чемпионате мира от сборной России все мы ждём только побед, чтобы она вышла из группы. Играем у себя, мы здесь хозяева и хотелось бы, чтобы наша команда как можно дольше участвовала в этом турнире.
После игры с Австрией есть ощущение некоторой несыгранности. Но если взять по линиям, то мы не играли в четыре защитника в таком составе. В средней линии три молодых игрока, которые были в центре, раньше вместе тоже не играли. Новшества были, ребятам надо сыграться. Но времени нет, и в таком дефиците нужно устранять проблемы в тренировочном процессе. Атака и средняя линия у нас достаточно хорошо укомплектованы. Вратарь Игорь Акинфеев достаточно надёжный, опытный, давно играет. В линии обороны есть вопросы, но надеюсь, за оставшееся время тренерскому штабу удастся найти решение во сколько защитников играть и как. Надеюсь, мы будем достойно выглядеть.
На первую игру с Саудовской Аравией хочу пойти на стадион, а остальные матчи, скорее всего, буду смотреть по телевизору. Хотелось бы посмотреть на ведущие сборные: Бразилию, Германию. Наверняка будет какой-то сюрприз преподнесён, как обычно. Команда, которая по нашему мнению среднего уровня, возьмёт и пройдёт дальше. Может преподнести такой сюрприз Бельгия. Это очень хорошо укомплектованная команда. Англичане давно о себе не заявляли в полный голос. Конкуренции много, будет интересно. Думаю, организация турнира будет на высшем уровне, и мы получим очень хороший психологический заряд. В том числе футбол получит толчок к развитию.
Что касается решения Черчесова не включать в расширенный список Глушакова и Денисова, то, в принципе, тренерское решение не обсуждается. С тренера спрос: он отвечает за спортивную часть, за командную. Здесь ему предпочтение. У каждого свои взгляды, мы можем только дискутировать. Тренер думает, кого выбрать и поставить. Ему виднее", - цитирует Шавло "Чемпионат.сом".
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