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Дмитрий Губерниев станет ведущим церемонии открытия фан-зоны ЧМ-2018 в Саранске

Площадка Фестиваля болельщиков ФИФА в Саранске откроется 12 июня, в День города. Она расположится на Советской площади и будет работать до 15 июля.

Ведущим церемонии открытия будет спортивный телекомментатор, посол Москвы на ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев. Для гостей первого дня фестиваля выступит группа "Город 312".

В дни проведения матчей в Саранске ведущим программы Фан-феста будет Евгений Чебатков – резидент шоу StandUp на ТНТ. На Советской площади в дни игр можно будет услышать музыкальные коллективы "Моя Мишель" (16 июня), "Мальбек и Сюзанна" (19 июня), Loc Dog (25 июня) и 5sta Family (28 июня). Кроме того, в игровые дни в Саранске выступят DJ Antonio, Alexander Popov, британский диджей Paul Oakenfold и DJ Feel. 23 июня, во время проведения выпускных вечеров, на Советской площади можно будет услышать и увидеть Noize MC и Юлю Паго.

На площадке выступят Pizza (14 июня), Going Deeper (14 июня), "Те100стерон" (15 июня), "Братья Грим" (18 июня), Pompeya (20 июня), "Пропаганда" (21 июня), Astero (26 июня), Базиль (30 июня), Клава Кока (7 июля), ST (10 июля), Slider & Magnit (10 июля) и DONI (14 июля).

На закрытии фестиваля выступит голландская певица Eva Simons, российская фолк-рок-группа The Hatters.

Вход на площадку бесплатный, предъявление Паспорта болельщика не требуется. Фан-фест в Саранске будет закрыт для посещения 13 и 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12, 13 июля.

Саранск примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Перу – Дания (16 июня, 19:00), Колумбия – Япония (19 июня, 15:00), И.Р. Иран – Португалия (25 июня, 21:00) и Панама – Тунис (28 июня, 21:00).

welcome2018.com
Теги: Губерниев
Сегодня, 20:05
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№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
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online

Главное, чтобы говном кого под коксом не обозвал.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:59) #
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  •  (2)
online

Вот наконец то нашли место ....которое он заслуживает...Саранск....не в обиду Славному Городу... пусть там истерит....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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