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Сборная России не смогла обыграть Турцию

В товарищеском матче сборная России на своем поле не смогла удержать победу над командой Турции, которую возглавляет Мирча Луческу - 1:1.

Это была последняя игра россиян перед чемпионатом мира, который стартует 14 июня матчем против Саудовской Аравии.

Товарищеский матч

Россия – Турция 1:1

Гол: Самедов, 36 - Малли, 61

Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин, (Кузяев, 90+4), Головин, Самедов (Антон Миранчук, 86), Дзагоев (Алексей Миранчук, 62), Смолов

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кавечи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбаба, 82)

Предупреждения: Йокушлу, 51, Дзагоев, 54, Жирков, 58, Акбаба, 87
Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 20:55
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№75 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
вучат бравурные марши и победные лозунги в преддверии матча с Аравией..
вот и один комментатор уверенно предрёк: победим, мол, не сомневаюсь, еси..

есть один ньюанс..

Арабы заняли в своей группе второе место.
Первое место в их группе заняла Япония.
в решающем последнем туре в борьбе за второе место Арабы обыграли эту самую Японию и по дополнительным показателям обошли Австралию, оставив её на третьем месте, прокинув Австралию мимо ЧМ.

ТАК КАКОГО ЖУЯ вся журналистская кодла пророчит победу над арабами этой российской Сборной, которую недавно натянула Австрия, вообще занявшая в своей группе провальное четвёртое место ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№74 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:16) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wasp35
Так то из группы выйдут , а что дальше ХЗ.

дак у нас в группе чтобы выйти должны играть Лихтенштен с Монголией. А тут группа смерти, первая игра и сразу на ваххабитов.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№73 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:13) #
  • 0
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online

Цитата: wasp35
Так то из группы выйдут , а что дальше ХЗ.

ХЗ уже давно , говорят с октября прошлого года. ХЗ пора нашивать на майки , так и играть в них .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№72 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
«Уфа»
Ну что ж, бум болеть и дальше. Россия вперёд!!!!!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№71 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
освоения бюджета под глобальные инфраструктурные проекты

красиво звучит...одно, сцуко, обидно...что я не в теме :))))
Цитата: капля никотина
румяный говорун, что должен был ответить за все это - спрыгнул в каске в котлован

эх...бетоном бы залить пока не вылез...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№70 Написал: wasp35 (Сегодня, 22:01) #
  • -1
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Болеет за:
«Интер»
Так то из группы выйдут , а что дальше ХЗ.


--------------------
Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№69 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:56) #
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Цитата: dimon_1973
А для чего? Неужели банальные распилы? Так это и без лишней шумихи можно...Ну не для инфраструктуры же...:))

Для освоения бюджета под глобальные инфраструктурные проекты - так это называется сейчас.

Ну в общем да - перекачать бюджет в коммерческие карманы, определенно так.

А к самому футболу отношение совсем прохладное. Теперь все это просто очевидно. Я бы даже сказал что всем все поxyй. Единственный румяный говорун, что должен был ответить за все это - спрыгнул в каске в котлован, теперь не выковырнешь. Второй унылый идиот чего то мямлит в Зине, тоже особо не подьедешь. За все ответит Стасик - а ему тоже пoxyй (главное засветка, и с каким знаком - насрать, чудовищно чванливый человек, жертва публичности).

Все в общем как обычно - нам остается прочее дерьма, которое стекает с головы и виснет на ушах.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№68 Написал: grisha (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Зато какие стадионы понастроили(бабла распилено не меряно)

Только бы никто не погиб под развалинами этого лохотрона - это же не усадьбы губернаторов, построенные на отходы этих стадионов (((((
А вдруг ветер дунет, как в сказке про трёх поросят ?
Ой, беда ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№67 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50) #
  • +1
  •  (1)

Я был один из немногих, кто в голосовалке был за ничью. Тутция для нас команда грозная, но наши собрались и устояли. Характер есть, молодцы!
P.S. Во взгляде Кутепова даже что-то от Мостового есть. Может, египтяне с испанцами (если выйдем) запугаются?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№66 Написал: Бриг (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Тут главное не победа, главное участие...Зато какие стадионы понастроили(бабла распилено не меряно), этот ЧМ даст огромный толчок для развития нашего футбола (Волгарь снялся с участия в ФНЛ,Тосно,Кубань не прошли лицензирование, клубы второй лиги не хотят переходить в ФНЛ)...Все хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№65 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (2)
online

Не шмогла...
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№64 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: wir sind die besten
Акинфеев привет передал Черчесову, ну как голкипер голкиперу

Но зато как наиграны пасы Акинфееву!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№63 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Зато предельно ясно для чего мостырился этот чемпионат

А для чего? Неужели банальные распилы? Так это и без лишней шумихи можно...Ну не для инфраструктуры же...:)) Так для чего? Честно не понимаю...Тупой я...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№62 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой пастух, такое и стадо.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№61 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: dimon_1973
Эт точно...Не все рекорды побиты...

Зато предельно ясно для чего мостырился этот чемпионат. Совсем не для того чтоб что-то показать в футболе - правда???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№60 Написал: Messi (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: grisha
Цитата: Messi
Не ссыте 5-е место точно займём!
Вон ВВП опять сказал, что поxер нам эти санкции!
Загорелый такой, а как вы себя чувствуете? Лучше?
Вот так и сборная - чувствует себя ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!

И прально !
Главное, притвориться дебилом, как наш почтмейстер, а потом напасть на уснувших противников - с такой игрой мы уже точно в финале
а там, как повезёт, если яды не помогут ))))))))))))))))))


Ну так-то согласен.
Нужно нападать ночью и с саперными лопатками.
Так и финал можно выиграть.
Регистрация: 8.11.2012 [жалоба]
№59 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ctdthysqjktym
А может не всё так плохо? С Австрией - 0:1, сегодня -1:1. Поступательное движение налицо, идём по нарастающей. Очевидно, что с саудитами будет 2:1, с египтянами 3:1, а с Уругваем уже можно надеяться на крупную победу. Главное - нейтрализовать осетина. Весь вопрос - как?

smile В душе его закрыть. smile
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№58 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ни принять, ни отдать, в аут или сопернику...все в отпуске, Акинфеев привет передал Черчесову, ну как голкипер голкиперу....Киса, Вы рисовать умеете?
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№57 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
С какого хера вдруг полетят головы вообще непричастных к этому людей???

из классических фраз древних авторов известно, что производится поиск виновных, затем наказание невиновных, а вот непричастных награждают :)))
Цитата: капля никотина
Давайте тогда еще когда плохо играет сборная вешать по пятьдесят таджиков с какой-нить близлежащей стройки.

Мысль, конечно, интересная. Хотя таджиков всё-таки жаль...
Цитата: капля никотина
Еще есть время.

Эт точно...Не все рекорды побиты...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№56 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: anonymous
РФС всё прекрасно, откаты от "паспортистов" рекой текут, а на сборную и клубный футбол всем насрать

Ты что,больной? За что им откатывать? За то,что и так играть выходят?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№55 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сталина на них нет! Домашний ЧМ, огромное событие для Всех Россиян! "Сборище футболлеров"- просто зажравшиеся миллионеры, плевать им на всех болельщиков! Отношение у меня к ним такое же. rage


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№54 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ctdthysqjktym
Турция не смогла обыграть Россию. Так лучше.

smile Точнее молодежный состав сборной Турции.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№53 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (8)

А может не всё так плохо? С Австрией - 0:1, сегодня -1:1. Поступательное движение налицо, идём по нарастающей. Очевидно, что с саудитами будет 2:1, с египтянами 3:1, а с Уругваем уже можно надеяться на крупную победу. Главное - нейтрализовать осетина. Весь вопрос - как?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№52 Написал: grisha (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Messi
Не ссыте 5-е место точно займём!
Вон ВВП опять сказал, что поxер нам эти санкции!
Загорелый такой, а как вы себя чувствуете? Лучше?
Вот так и сборная - чувствует себя ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!

И прально !
Главное, притвориться дебилом, как наш почтмейстер, а потом напасть на уснувших противников - с такой игрой мы уже точно в финале
а там, как повезёт, если яды не помогут ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№51 Написал: wasp35 (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Интер»
Кого тут обыграешь если дырка в воротах.


--------------------
Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№50 Написал: Messi (Сегодня, 21:21) #
  • +3
  •  (3)

В 2008 году я видел самый лучший футбол сборной России (по моему возрасту)!
А сейчас, я надеюсь, я вижу самый худший и надеюсь больше такого не увижу.
Сколько можно такое видеть в такой огромной стране?
Регистрация: 8.11.2012 [жалоба]
№49 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Замутить ЧМ в стране далёкой от футбола изначально было бредовой идеей....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№48 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:19) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: dimon_1973
Ну так то да. Турки вырвали очко у нашей сбродной. Установлен вроде рекорд по количеству матчей сборной без побед...Нормалды...:)))

"Киса! Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь. Тут есть еще три стула — девяносто девять шансов из ста!"

Еще есть время. Ребята отдохнут - и как попрет!!!! Вперед, Россия, оле!!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№47 Написал: nevada007 (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Цитата: казылык
ну ладно с Акеинфеевым все понятно не зря он самый пропускающий вратарь сборной и все турниры крупные завалил своими ляпами,но что же опять Головин то ничего не показал?А то видите ли агент посчитал оскорбительным предложение Монако в 17 млн, значит должен тянуть сборную и спрос с него вдвойне,действительно возмутительно,так как после ЧМ он и пяти млн не будет стоить)

Эм, а ничего что Акинфеев дольше всех играет в этой сборной? Может быть поэтому такая статистика клоун? А кроме Головина кто то сегодня что то показал? Кроме бездарной игры Смолова и кутепова сегодня ничего такого не случилось

Опять Кутепов))) у тебя и тебе подобных делетантов и экспертов МАТЧ ТВ, телеконала, который даже матч не показывает, фетишь, бл*ть? Пересмотрите момент: Кутепов играл по своему игроку, а вернулся назад, потому что Смольников вообще без игрока играл!!!!! И это его косяк.... Линия защиты располагается в центральном круге, Кутепов выдвигается на своего игрока, а затем видит, что Смольников ворон ловит, и дергается назад-вперёд.... Пас от голкипера: знающий человек поймёт, что мяч может полететь куда угодно.... А установка для защитников сборной: играть на опережение..... Я не профи, но дурак поймёт, что вина в пропущенном голе не Кутепова.... Повторю для адекватных: пересмотрите гол!!!! Моё мнение: лучшие игроки матча ( учитывая КПД ) это Зобнин, Головин и Кутепов!!!! Худшие: Смолов и Миранчуки!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№46 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Черный Лис
Провалятся на ЧМ - полетит голова Моториста, Симоняна

С какого хера вдруг полетят головы вообще непричастных к этому людей??? Глава главы строительного управления и свадебного генерала, что со времен Брежнева в РФС сидит???


Давайте тогда еще когда плохо играет сборная вешать по пятьдесят таджиков с какой-нить близлежащей стройки.

Мутко усе - прыг-скок, это не милиция - мы теперь аптека, наркотики есть - приезжайте...
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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