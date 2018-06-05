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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Сборная России не смогла обыграть Турцию
В товарищеском матче сборная России на своем поле не смогла удержать победу над командой Турции, которую возглавляет Мирча Луческу - 1:1.
Это была последняя игра россиян перед чемпионатом мира, который стартует 14 июня матчем против Саудовской Аравии.
Товарищеский матч
Россия – Турция 1:1
Гол: Самедов, 36 - Малли, 61
Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин, (Кузяев, 90+4), Головин, Самедов (Антон Миранчук, 86), Дзагоев (Алексей Миранчук, 62), Смолов
Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кавечи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбаба, 82)
Предупреждения: Йокушлу, 51, Дзагоев, 54, Жирков, 58, Акбаба, 87
Это была последняя игра россиян перед чемпионатом мира, который стартует 14 июня матчем против Саудовской Аравии.
Товарищеский матч
Россия – Турция 1:1
Гол: Самедов, 36 - Малли, 61
Россия: Акинфеев, Смольников (Фернандес, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский (Кудряшов, 76), Зобнин, (Кузяев, 90+4), Головин, Самедов (Антон Миранчук, 86), Дзагоев (Алексей Миранчук, 62), Смолов
Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кавечи (Малли, 46), Текдемир (Топал, 46), Ундер (Гюрлер, 76), Язиджи (Озьякуп, 46), Караман (Акбаба, 82)
Предупреждения: Йокушлу, 51, Дзагоев, 54, Жирков, 58, Акбаба, 87
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