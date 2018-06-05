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Станислав Черчесов установил антирекорд для тренера сборной России

Сборная России сыграла вничью с Турцией (1:1) и продлила безвыигрышную серию до 7 матчей.

Это худший результат в истории национальной команды для одного тренера. До Станислава Черчесова худший результат принадлежал Анатолию Бышовцу (6 поражений в 6 матчах в 1998) и Леониду Слуцкому (2 ничьих и 4 поражения в 2016-м).

Оба специалиста после 6-го матча покинули свой пост. Напомним, что Россия последний раз побеждала в октябре 2017 года, с того момента 4 матча проиграла и 3 свела вничью.

Сборная России провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира–2018. На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:46
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8
(3)
№8 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KecoH
Браво! Отличная подготовка!)

Что надо сделать, чтобы так фартило? Я тоже хочу тренером сборной за херову тучу бабла быть. И говорить что все ОК. Я даже не уверен, что у игроков тактика там есть.

И я бы даже не удивился, если результат был бы лучше ;))
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
на чм отметит юбилей в десятку.

а после ЧМ его оставят? чтоб уж рекорды в граните...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
на чм отметит юбилей в десятку.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№5 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Красавчик, хуле
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Скоро минус 10
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Браво! Отличная подготовка!)

Что надо сделать, чтобы так фартило? Я тоже хочу тренером сборной за херову тучу бабла быть. И говорить что все ОК. Я даже не уверен, что у игроков тактика там есть.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Зритель (Сегодня, 21:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
На домашнем турнире россиянам предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Итого 10 матчей без побед.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (5)

И конечно в этих семи матчах лунев забил бы 7 мячей.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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