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Виталий Мутко: сборная России движется в правильном направлении

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с командой Турции (1:1), который состоялся во вторник в Москве.

- Считаю, что сыграли лучше, чем с Австрией, - сказал Мутко. - Это безусловно. Лучше и в обороне получилось, и в атаке немножко больше определенности появилось. Не было дублирования позиций. Ясно, что физические кондиции у ребят еще не оптимальные, но это придет. По самоотдаче претензий никаких нет. Команда движется в правильном направлении.

- Был очевидный провал в центре обороны. Вас это не пугает?

- Просто одна ошибка. Я провала не видел. Была одна ошибка, которая привела к голу. Здорово сыграли, более стабильно, чем с Австрией, вы видели. Вообще, я бы хотел поблагодарить сборную Турции за то, что они согласились приехать. Молодая, интересная команда. Хороший получился спарринг.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 22:00
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(1)
№15 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 22:25) #
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online
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«Спартак»
7 игр без побед- это правильное направление? Рулевой ху..ев.
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oblom
На легионеров с Таджикистана?

он выдаст им паспорта и они все станут россиянами laughing
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: papic777
интересно он будет на стройках лимит вводить? smile

допинг распространять.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oblom
Цитата: papic777
интересно он будет на стройках лимит вводить? smile

На легионеров с Таджикистана? joy

ну,да надо продвигать наших строителей smile
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№11 Написал: oblom (Сегодня, 22:15) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: papic777
интересно он будет на стройках лимит вводить? smile

На легионеров с Таджикистана? joy
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 22:14) #
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online

я не пью алкоголь.
но от игры сборной России можно уйти в запой.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
rage
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
конечно движемся. после ЧМ будем во 2 сотне.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: grisha (Сегодня, 22:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Юлий Цезарь
А какого вообще х.. Мутко до сих пор лезет в футбол? Все, у него уже другая должность!

У них всех должность одна - члены ОПГ
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:06) #
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  •  (8)

Дебил из дебилов.Настоящий Огурцов из Карнавальной ночи.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 22:05) #
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  •  (1)

А какого вообще х.. Мутко до сих пор лезет в футбол? Все, у него уже другая должность!
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
интересно он будет на стройках лимит вводить? smile
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:04) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Волга НН»
Как же меня бесит этот дурак.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:04) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Команда движется в правильном направлении.

Эт да...На краю пропасти уже. Осталось сделать один шаг и....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:03) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
конченая мразь
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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