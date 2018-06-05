Роман Зобнин: в конце матча турки начали нас возить

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал товарищеский матч против Турции (1:1)."Сбор подходит к концу, этот матч провели уже успешнее, но было много ошибок как индивидуальных, так и коллективных. Сейчас все мысли о чемпионате мира. Для меня этот матч неудачный. Обычно мячи забиваются из-за ошибок и со стандартов, а также после прессинга. Все это мы отрабатывали и заставляли соперника ошибаться. Алану Дзагоеву дали свободу, он мог опускаться и подниматься на поле. Думаю, мы выглядели лучше при игре в четыре защитника. Когда стали играть в пять, то подсели, и в конце нас начали возить", - приводит слова Зобнина корреспондент