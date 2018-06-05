Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119545
|Политика и события в стране и мире
|4295
|КБ-Гостевая
|26679
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|29
|Отдых в Крыму.
|192
|Зенит
|104677
|Мировые трансферы
|331
|Курилка
|1534
Новости партнеров
Лента новостей:
23:08
Илья Кутепов: настроение отличное! (7)
Илья Кутепов: настроение отличное! (7)
21:05
Игорь Шалимов: в "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" (3)
Игорь Шалимов: в "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" (3)
19:15
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Роман Зобнин: в конце матча турки начали нас возить
Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал товарищеский матч против Турции (1:1).
"Сбор подходит к концу, этот матч провели уже успешнее, но было много ошибок как индивидуальных, так и коллективных. Сейчас все мысли о чемпионате мира. Для меня этот матч неудачный. Обычно мячи забиваются из-за ошибок и со стандартов, а также после прессинга. Все это мы отрабатывали и заставляли соперника ошибаться. Алану Дзагоеву дали свободу, он мог опускаться и подниматься на поле. Думаю, мы выглядели лучше при игре в четыре защитника. Когда стали играть в пять, то подсели, и в конце нас начали возить", - приводит слова Зобнина корреспондент Rusfootball.info.
"Сбор подходит к концу, этот матч провели уже успешнее, но было много ошибок как индивидуальных, так и коллективных. Сейчас все мысли о чемпионате мира. Для меня этот матч неудачный. Обычно мячи забиваются из-за ошибок и со стандартов, а также после прессинга. Все это мы отрабатывали и заставляли соперника ошибаться. Алану Дзагоеву дали свободу, он мог опускаться и подниматься на поле. Думаю, мы выглядели лучше при игре в четыре защитника. Когда стали играть в пять, то подсели, и в конце нас начали возить", - приводит слова Зобнина корреспондент Rusfootball.info.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.