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Роман Зобнин: в конце матча турки начали нас возить

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал товарищеский матч против Турции (1:1).

"Сбор подходит к концу, этот матч провели уже успешнее, но было много ошибок как индивидуальных, так и коллективных. Сейчас все мысли о чемпионате мира. Для меня этот матч неудачный. Обычно мячи забиваются из-за ошибок и со стандартов, а также после прессинга. Все это мы отрабатывали и заставляли соперника ошибаться. Алану Дзагоеву дали свободу, он мог опускаться и подниматься на поле. Думаю, мы выглядели лучше при игре в четыре защитника. Когда стали играть в пять, то подсели, и в конце нас начали возить", - приводит слова Зобнина корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 22:32
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2
(1)
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:57) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Черчесова на кол! потом будет оправдываться Игнашевичем, невезением, Смолов вечно в офсайде...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 22:45) #
  • 0
  •  (6)

В начале тоже


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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