Александр Самедов: со всей ответственностью готовимся к чемпионату мира

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о ходе подготовки к контрольному матчу против сборной Турции.- Мы расстроены, что не удалось победить. Сейчас день паузы, и начнём готовиться к чемпионату мира. Физическое состояние — более-менее. Думаю, к 14 июня мы будем свежее и побежим лучше. Я не очень активно праздновал свой гол? Даст бог, будем праздновать, когда на чемпионате мира забьём мячи.- Будем прессинговать, стараться закрывать зоны. Сегодня гол забили, потому что прессинговали и забрали мяч на чужой половине поля. Мы чувствуем приближение чемпионата мира. Понимаем всю серьёзность, давление и со всей ответственностью готовимся.