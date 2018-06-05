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Александр Самедов: со всей ответственностью готовимся к чемпионату мира

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о ходе подготовки к контрольному матчу против сборной Турции.

- Мы расстроены, что не удалось победить. Сейчас день паузы, и начнём готовиться к чемпионату мира. Физическое состояние — более-менее. Думаю, к 14 июня мы будем свежее и побежим лучше. Я не очень активно праздновал свой гол? Даст бог, будем праздновать, когда на чемпионате мира забьём мячи.

- Знаете как вскрывать оборону Саудовской Аравии?

- Будем прессинговать, стараться закрывать зоны. Сегодня гол забили, потому что прессинговали и забрали мяч на чужой половине поля. Мы чувствуем приближение чемпионата мира. Понимаем всю серьёзность, давление и со всей ответственностью готовимся.

Rusfootball.info
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 22:45
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5
(1)
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:15) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
если бы не ты Саня,а то так бы на табло и увидели унылую бомжеконскую баранку
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 23:14) #
  • -3
  •  (3)

Ладно, гол забил, пока можешь интервью дать


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (3)

не дают покоя лавры Глушакова
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ужасы нашего городка, если самедов готовится к ЧМ (((((((((((((((((((
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даешь Семенова. Он вроде другой футбол обещал.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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