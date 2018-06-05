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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Александр Самедов: со всей ответственностью готовимся к чемпионату мира
Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о ходе подготовки к контрольному матчу против сборной Турции.
- Мы расстроены, что не удалось победить. Сейчас день паузы, и начнём готовиться к чемпионату мира. Физическое состояние — более-менее. Думаю, к 14 июня мы будем свежее и побежим лучше. Я не очень активно праздновал свой гол? Даст бог, будем праздновать, когда на чемпионате мира забьём мячи.
- Знаете как вскрывать оборону Саудовской Аравии?
- Будем прессинговать, стараться закрывать зоны. Сегодня гол забили, потому что прессинговали и забрали мяч на чужой половине поля. Мы чувствуем приближение чемпионата мира. Понимаем всю серьёзность, давление и со всей ответственностью готовимся.
Rusfootball.info
- Мы расстроены, что не удалось победить. Сейчас день паузы, и начнём готовиться к чемпионату мира. Физическое состояние — более-менее. Думаю, к 14 июня мы будем свежее и побежим лучше. Я не очень активно праздновал свой гол? Даст бог, будем праздновать, когда на чемпионате мира забьём мячи.
- Знаете как вскрывать оборону Саудовской Аравии?
- Будем прессинговать, стараться закрывать зоны. Сегодня гол забили, потому что прессинговали и забрали мяч на чужой половине поля. Мы чувствуем приближение чемпионата мира. Понимаем всю серьёзность, давление и со всей ответственностью готовимся.
Rusfootball.info
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