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Сергей Анохин: ничья с Турцией – шаг вперед

Вице-президент РФС Сергей Анохин высказался об игре сборной России в товарищеском матче против сборной Турции (1:1).

"Безусловно, это был шаг вперед. Сборная не стоит на месте, изменения в составе повлияли на игру. Она стала более комбинационной, атакующей, позиционной. Я думаю, что еще есть смысл тренерскому штабу подумать над окончательной схемой, над окончательным составом.

Мы видели, что в отличие от матча с Австрией был ряд изменений - в обороне и центральной зоне. Как минимум первый тайм показал, что у нашей команды есть потенциал. Будем надеяться, что за оставшийся подготовительный период мы сможем полноценно подойти к чемпионату мира.

Мы сыграли с Турцией, потому что нам играть с арабскими командами. А соперники на чемпионате мира где-то ближе к тактике, которая проповедует Турция.

Это правильный выбор соперника. Конечно, радует, что игра стала более комбинационная, более высокий темп был у наших игроков.

Сборная будет набирать по ходу? Основная задача хорошо выступить в группе, к первой игре подойти функционально грамотно. Выйдем ли из группы? Я в этом уверен", - цитирует Анохина Sport24.
Теги: Анохин Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 00:07
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
м.удак на м.удаке
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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