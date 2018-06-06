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На ЧМ-2018 приедут 100 тыс болельщиков из Китая

Около 100 тысяч китайских болельщиков посетят Россию в дни проведения чемпионата мира 2018 года, сообщает Global Times.

Издание отмечает, что столь большой поток туристов продиктован географической близостью России и Китая, а также относительной дешевизной путешествия для жителей Поднебесной.

Почетным гостем первого матча турнира, в котором сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии, станет вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

Сборная Китая не смогла пройти квалификацию на ЧМ-2018.
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 10:31
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№2 Написал: Андрей Угаров (Сегодня, 10:48) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
разведают обстановку, уточнят рекогносцировку, сверят карты местности с рельефом, доложат в Центр- и по привычке останутся здесь, на Дальнем Востоке.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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