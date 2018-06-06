Григорий Дрозд: у сборной России за восемь дней появится игра? Смешно

Известный боксер Григорий Дрозд оценил игру сборной России в контрольном матче с Турцией (1:1) и ее шансы на чемпионате мира по футболу-2018.– Загодя не стоит посыпать голову пеплом. Я патриот своей страны, но учитывая результаты нашей сборной по футболу, не считаю ее фаворитом и шансов не даю. Наверное, какие-то вспышки были, удачные действия с определенными командами, но даже если Россия не выйдет из далеко не самой сильной группы, у меня разочарования не возникнет. Потому что понимаю, что уровень у коллектива очень низкий. Кто-то считал, что можем выиграть чемпионат мира? Таких ребят мало, думаю.– Я из единоборств и понимаю, какое финансирование у этих видов спорта и имею примерное представление, какое внимание уделяется футболу, к сборной и игрокам. Четко осознаю, что это разные вселенные. Такое внимание, как футбол, никто не получает. Существуют школы, не такие как в Испании, но там можно воспитывать игроков, а команды все равно нет. Хотелось бы при таких возможностях, которые есть в нашей стране, и которые создаются для футболистов, получать результат намного лучше.– Я думаю, что зарплаты завышены футболистов. Они очень высокие, потому что уровни наших клубов не сопоставимы с европейскими. Мастерство не сравнить. Вопрос, почему наши зарабатывают, как лучшие игроки мира? Второе, я бы покопался, начиная с детско-юношеских школ, потому что причина всегда зарыта где-то глубоко – нарушена система тренировок, начиная с детей. Это касается и тренерского состава, и самих игроков. Что-то происходит внутри страны, в самой системе. Я не смотрел матч, который проигран Австрии, но я слышал комментарий Черчесова, потом эксперта Кержакова. Честно говоря, мне как профессиональному спортсмену было смешно, какое-то совсем неуважение. Можно сказать, что наша команда была не готов или соперник оказался сильнее. Но сказать, что уступили, потому что вышли на поле под нагрузками – это бред. Это как если бы депутат Госдумы сказал, что я устал, потому что у меня галстук висит каждый день на шее. Слушай, ты выбрал такую работу – ты должен ходить в галстуке и рубашке. То же самое здесь, ты выбрал такую работу – должен тренироваться три, два раза в день. А наши футболисты как раз, наверное, в неделю столько тренируются (смеется). Это условие твоей работы, невозможно говорить, что у меня нагрузки. Такое отношение меня немножко поражает. Я смотрел до этого несколько игр. Огромное количество брака в передачах. Друг другу пас точно в ноги отдать не могут. Два-три – и потеря. Очевидно, что уровень мастерства просто низкий, очень низкий.– Звучит смешно, в спорте чудес не бывает. За любой победой стоит кропотливый и многолетний труд. Так просто не бывает, ну не бывает. Либо игроки нереально талантливые, как в "Реале" – отдельно любого бери, мастер высочайшего уровня – либо нужна планомерная работа. А что значат восемь дней?