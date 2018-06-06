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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игрок сборной Ирана: Рамадан не сильно влияет на процесс тренировок
Нападающий сборной Ирана Реза Гучаннеджад признался, что пост во время Рамадана не оказывает особого влияния на подготовку к чемпионату мира.
"Рамадан не слишком сильно влияет на тренировочный процесс. Футбол - это такой вид спорта, где требуется особый подход из-за больших физических нагрузок, поэтому у нас есть некоторые послабления. Вообще нас ждут три важных матча, в частности очень принципиальная игра с Марокко, которая станет для нас почти финалом. Поэтому сейчас наши мысли заняты только подготовкой к трем матчам группового этапа", - цитирует игрока "Р-Спорт".
"Рамадан не слишком сильно влияет на тренировочный процесс. Футбол - это такой вид спорта, где требуется особый подход из-за больших физических нагрузок, поэтому у нас есть некоторые послабления. Вообще нас ждут три важных матча, в частности очень принципиальная игра с Марокко, которая станет для нас почти финалом. Поэтому сейчас наши мысли заняты только подготовкой к трем матчам группового этапа", - цитирует игрока "Р-Спорт".
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