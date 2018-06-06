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Игрок сборной Ирана: Рамадан не сильно влияет на процесс тренировок

Нападающий сборной Ирана Реза Гучаннеджад признался, что пост во время Рамадана не оказывает особого влияния на подготовку к чемпионату мира.

"Рамадан не слишком сильно влияет на тренировочный процесс. Футбол - это такой вид спорта, где требуется особый подход из-за больших физических нагрузок, поэтому у нас есть некоторые послабления. Вообще нас ждут три важных матча, в частности очень принципиальная игра с Марокко, которая станет для нас почти финалом. Поэтому сейчас наши мысли заняты только подготовкой к трем матчам группового этапа", - цитирует игрока "Р-Спорт".
Теги: Сборная Ирана
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