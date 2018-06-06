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Федор Щербаченко: Черчесов знает, как подвести подопечных к матчу открытия ЧМ

Российский тренер Федор Щербаченко поделился своим мнением об игре сборной России в контрольном матче с Турцией (1:1) через призму стартующего чемпионата мира.

"По сравнению с игрой против Австрии видна положительная динамика. В принципе, увидел много позитивных моментов в построении игры, тренерские задумки, - отметил Щербаченко. - Но они все-таки не были в полной мере реализованы футболистами. Здесь сказалась ротация состава, что объяснимо. В России нет суперзвезд, игроки примерно равны по своему уровню. Поэтому Черчесов и ищет оптимальные сочетания на поле. По идее, он их уже нашел. Считаю, эти игроки и выйдут в матче против Саудовской Аравии.

Неплохо сыграл Кутепов, хотя и допустил одну грубую ошибку. Но от этого никто не застрахован. Вспомните, как ошибся вратарь "Ливерпуля" Кариус в финале Лиги чемпионов. Необъяснимые ляпы… Но в принципе Кутепов действовал в паре с Игнашевичем неплохо.

Внимательно смотрел за перестроениями наших футболистов, у меня сложилось впечатление, что они выполняют тренерскую установку и при обороне, и при атаке. Однако не все получалось - где-то неточная передача, где-то сбой в обводке, как у Смолова. А так - первый тайм мне понравился, сборная выглядела прилично.

Сейчас у команды будет недельный цикл подготовки к Саудовской Аравии. Ее уже будет проще подготовить к первому матчу, такой опыт на клубном уровне у Черчесова имеется. Станислав Саламыч знает, как подвести подопечных практически в оптимальной форме (на 90 процентов) к матчу открытия.

Не забывайте, что многие сборные на чемпионате мира набирают обороты по ходу турнира и выходят на пик формы уже на стадии плей-офф, а не на групповом этапе. Думаю, что с нашей сборной произойдет то же самое", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Щербаченко Черчесов
Сегодня, 22:19
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№1 Написал: Asking (Сегодня, 22:25) #
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ЧЕРЧЕСОВ ЗНАЕТ, КАК ПОДВЕСТИ

В честь сборной РФ по футболу исполняется ее новый гимн! "Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела"!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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