Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26722
Ситуация на юго-востоке Украины 119595
Политика и события в стране и мире 4379
Мировые трансферы 332
Зенит 104686
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1

Новости партнеров

Португалия забила три гола Алжиру

Товарищеский матч

Португалия – Алжир 3:0

Голы: Гуэдеш, 17, Фернандеш, 37, Гуэдеш, 55

Португалия: Патрисиу, Седрик, Геррейро (Фонте, 57), Пепе, Алвеш (Руй, 57), Моутинью (Мариу, 75), Б. Силва (А. Силва, 64), Карвалью (Куарежма, 64), Фернандеш, Гуэдеш, Роналду (Сильва, 74)

Алжир: Салхи, Бенсебаини, Бенмусса, Меджани (Бунеджа, 71), Манди, Ферхат, Буханшуше (Бенхемасса, 57), Бенталеб, Марез, Слимани (Судани, 85), Браими

Предупреждения: Бенсебаини, 39, Буханшуше, 47
Теги: Сборная Португалии Сборная Алжира
Сегодня, 00:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.