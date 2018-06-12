Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26744
Политика и события в стране и мире 4479
AC Milan 429
Juventus 275
Tottenham Hotspur FC 304
Chelsea FC 113
Manchester United 75
FC ARSENAL 53

Новости партнеров

Артём Дзюба: Создается ощущение, будто вы [журналисты] наши враги!

Артём Дзюба: Создается ощущение, будто вы [журналисты] наши враги!Нападающий сборной России Артем Дзюба выступил перед прессой с речью о том, что команде нужна поддержка и журналистов, а также ответил на вопросы по поводу того, как сборная собирается справляться с нервами:

- Мне бы хотелось кое-что сказать. Я смотрю на все, что происходит. Сейчас очень негативный фон [вокруг сборной]. Хотел бы попросить вас, журналистов, поддержать нас. Турнир еще даже не начался, а вы ведете себя так агрессивно. Давайте так: турнир закончится, тогда будете делать выводы. И будете решать, кто и как сыграл. А сейчас я прошу объединиться всей нашей страной, потому что ведь это праздник. Мы тут месяц пашем не для того, чтобы проиграть и после группы вылететь из турнира. Как и все 32 команды, которые приехали, мечтаем выиграть. Сейчас наша задача – выйти из группы. Нам нужна поддержка всех! Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если мы будем порознь, ничего не выйдет. Жаль, что нет сейчас вашего коллеги Дмитрия Занина. Хотел бы я ему сказать парочку слов. Мы готовимся к турниру, для нас это самое важное событие в жизни, а вы думаете, что это не так! Нам необходима поддержка всех. А мы со своей стороны будем биться и отдадим все, что у нас есть.

- Похоже, вы в отличие от Граната, которой высказывался вчера, следите за тем, что пишут и показывают.

- Иногда вечером лежу, включаю телевизор, "Матч-ТВ", и там постоянно такое показывают, что создается ощущение будто вы наши враги! Мы еще не начали, а уже столько негатива! "Ой, как круто у Аргентины", "круто у Португалии". Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь?

- Артем, у нас душа болит.

- И у нас болит! Мы очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет.

- Как справляетесь с волнением перед чемпионатом мира? Был ли какой-то общий разговор в команде?

- Не было, но точно будет ближе к игре. Возможно, мы ещё сами не до конца все поняли и осознали. Все поймем, только когда приедем в Лужники. Нужно будет как-то справляться с давление публики, ажиотажем, потому что в команде много молодых ребят. Для многих - это первый крупный турнир, может, второй.

Давайте помнить о том, что Россия никогда не выходила из группы. А то создаётся такое ощущение, как будто до этого Россия постоянно выходила, а сейчас у нас самая слабая команда в истории. Это оскорбляет и обижает. Соберемся, поговорим, опытные ребята помогут. Все волнение перенесем на пользу себе. Мы играем дома, пусть боится соперник. Хочу, чтобы 12-й игрок болел за нас сердцем и душой, а не как обычно! Болейте за нас, переживайте, а потом судите. Закончится турнир, и говорите, что хотите. А мы ответим.

- Людей могли напугать результаты товарищеских матчей.

- Могли напугать. Но смотрите. Франция играет с США 1:1. Дешам говорит, что они "под нагрузками". Все такие – да, действительно нагрузки! Когда мы говорим, что под нагрузками, все смеются. Идет план. Не все получается, я с этим не спорю. Но это ведь только подготовка. Давайте судить после трех матчей. Три финала для нас. Команда готовится, и все будет решаться на поле. Товарищеские игры это просто товарищеские игры.

- А какие у команды ожидания?

- Мы счастливы, что участвуем в турнире. 32 сборные приехали за мечтой, но победитель будет один. Этого хотят все. И сейчас все, даже главные фавориты, говорят, что главная задача – выйти из группы. Мы реалисты, но нам многое по силам. Играем дома и хотим доказать всем, прежде всего самим себе, что мы умеем играть в футбол, и что у нас - футбольная страна, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
Теги: Дзюба сборная России
Сегодня, 14:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(1)
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Причем тут враги.У всех есть глаза и результаты игр сборной за последние два года.Матчи с нулем ударов в створ.Что в подобном случае остается думать?К Дзюбе будет после чемпа вопросов мало,сомневаюсь что он вообще играть будет.Смолов в одном экземпляре и автобус у наших ворот это все наработки усатого.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№10 Написал: Павел Пастухов (Сегодня, 15:44) #
  • -1
  •  (1)
online

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 12.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:43) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Знаем мы вашу "боль" - посидите после просёра в ресторанчике, шампусик, кальянчик и в отпуска

и еще нахамят - в ответ на претензии...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 15:42) #
  • +1
  •  (3)
online

Все правильно Дзюба сказал!
Сб России особо никогда не выходила из группы. Давайте помнить об этом тоже.А то такое ощущение,как будто до этого Россия постоянно выходила из группы, а сейчас самая слабая сб России в истории.


Цитата: SPV
Сейчас Дзюба прав, облить помоями сборную можно будет после игр ЧМ если потребуется, визжать что все пропало до официальных матчей как минимум не разумно

Да ,только дибилaм это обьяснять бесполезно
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Уж чего чего, а поговориь- Дзюба мастер!
и даже адюлбтер имел с девушкой разговорного жанра!

Как пить дать дзюба пойдет на ТВ работать после окончания карьеры..
Сменит бабушку Канделаку со временем.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас Дзюба прав, облить помоями сборную можно будет после игр ЧМ если потребуется, визжать что все пропало до официальных матчей как минимум не разумно
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 15:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба умыл этих жалких писак. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 15:12) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да видели, что у тебя болит, когда ты в майке сборной...
Или чешется просто?


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (4)

Вы сама себе враги!!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: N-52 (Сегодня, 15:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Из-под давления выбираются сильные во всем.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
- И у нас болит!

Знаем мы вашу "боль" - посидите после просёра в ресторанчике, шампусик, кальянчик и в отпуска.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.