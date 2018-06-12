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Артём Дзюба: Создается ощущение, будто вы [журналисты] наши враги!
Нападающий сборной России Артем Дзюба выступил перед прессой с речью о том, что команде нужна поддержка и журналистов, а также ответил на вопросы по поводу того, как сборная собирается справляться с нервами:
- Мне бы хотелось кое-что сказать. Я смотрю на все, что происходит. Сейчас очень негативный фон [вокруг сборной]. Хотел бы попросить вас, журналистов, поддержать нас. Турнир еще даже не начался, а вы ведете себя так агрессивно. Давайте так: турнир закончится, тогда будете делать выводы. И будете решать, кто и как сыграл. А сейчас я прошу объединиться всей нашей страной, потому что ведь это праздник. Мы тут месяц пашем не для того, чтобы проиграть и после группы вылететь из турнира. Как и все 32 команды, которые приехали, мечтаем выиграть. Сейчас наша задача – выйти из группы. Нам нужна поддержка всех! Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если мы будем порознь, ничего не выйдет. Жаль, что нет сейчас вашего коллеги Дмитрия Занина. Хотел бы я ему сказать парочку слов. Мы готовимся к турниру, для нас это самое важное событие в жизни, а вы думаете, что это не так! Нам необходима поддержка всех. А мы со своей стороны будем биться и отдадим все, что у нас есть.
- Похоже, вы в отличие от Граната, которой высказывался вчера, следите за тем, что пишут и показывают.
- Иногда вечером лежу, включаю телевизор, "Матч-ТВ", и там постоянно такое показывают, что создается ощущение будто вы наши враги! Мы еще не начали, а уже столько негатива! "Ой, как круто у Аргентины", "круто у Португалии". Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь?
- Артем, у нас душа болит.
- И у нас болит! Мы очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет.
- Как справляетесь с волнением перед чемпионатом мира? Был ли какой-то общий разговор в команде?
- Не было, но точно будет ближе к игре. Возможно, мы ещё сами не до конца все поняли и осознали. Все поймем, только когда приедем в Лужники. Нужно будет как-то справляться с давление публики, ажиотажем, потому что в команде много молодых ребят. Для многих - это первый крупный турнир, может, второй.
Давайте помнить о том, что Россия никогда не выходила из группы. А то создаётся такое ощущение, как будто до этого Россия постоянно выходила, а сейчас у нас самая слабая команда в истории. Это оскорбляет и обижает. Соберемся, поговорим, опытные ребята помогут. Все волнение перенесем на пользу себе. Мы играем дома, пусть боится соперник. Хочу, чтобы 12-й игрок болел за нас сердцем и душой, а не как обычно! Болейте за нас, переживайте, а потом судите. Закончится турнир, и говорите, что хотите. А мы ответим.
- Людей могли напугать результаты товарищеских матчей.
- Могли напугать. Но смотрите. Франция играет с США 1:1. Дешам говорит, что они "под нагрузками". Все такие – да, действительно нагрузки! Когда мы говорим, что под нагрузками, все смеются. Идет план. Не все получается, я с этим не спорю. Но это ведь только подготовка. Давайте судить после трех матчей. Три финала для нас. Команда готовится, и все будет решаться на поле. Товарищеские игры это просто товарищеские игры.
- А какие у команды ожидания?
- Мы счастливы, что участвуем в турнире. 32 сборные приехали за мечтой, но победитель будет один. Этого хотят все. И сейчас все, даже главные фавориты, говорят, что главная задача – выйти из группы. Мы реалисты, но нам многое по силам. Играем дома и хотим доказать всем, прежде всего самим себе, что мы умеем играть в футбол, и что у нас - футбольная страна, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
- Мне бы хотелось кое-что сказать. Я смотрю на все, что происходит. Сейчас очень негативный фон [вокруг сборной]. Хотел бы попросить вас, журналистов, поддержать нас. Турнир еще даже не начался, а вы ведете себя так агрессивно. Давайте так: турнир закончится, тогда будете делать выводы. И будете решать, кто и как сыграл. А сейчас я прошу объединиться всей нашей страной, потому что ведь это праздник. Мы тут месяц пашем не для того, чтобы проиграть и после группы вылететь из турнира. Как и все 32 команды, которые приехали, мечтаем выиграть. Сейчас наша задача – выйти из группы. Нам нужна поддержка всех! Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если мы будем порознь, ничего не выйдет. Жаль, что нет сейчас вашего коллеги Дмитрия Занина. Хотел бы я ему сказать парочку слов. Мы готовимся к турниру, для нас это самое важное событие в жизни, а вы думаете, что это не так! Нам необходима поддержка всех. А мы со своей стороны будем биться и отдадим все, что у нас есть.
- Похоже, вы в отличие от Граната, которой высказывался вчера, следите за тем, что пишут и показывают.
- Иногда вечером лежу, включаю телевизор, "Матч-ТВ", и там постоянно такое показывают, что создается ощущение будто вы наши враги! Мы еще не начали, а уже столько негатива! "Ой, как круто у Аргентины", "круто у Португалии". Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь?
- Артем, у нас душа болит.
- И у нас болит! Мы очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет.
- Как справляетесь с волнением перед чемпионатом мира? Был ли какой-то общий разговор в команде?
- Не было, но точно будет ближе к игре. Возможно, мы ещё сами не до конца все поняли и осознали. Все поймем, только когда приедем в Лужники. Нужно будет как-то справляться с давление публики, ажиотажем, потому что в команде много молодых ребят. Для многих - это первый крупный турнир, может, второй.
Давайте помнить о том, что Россия никогда не выходила из группы. А то создаётся такое ощущение, как будто до этого Россия постоянно выходила, а сейчас у нас самая слабая команда в истории. Это оскорбляет и обижает. Соберемся, поговорим, опытные ребята помогут. Все волнение перенесем на пользу себе. Мы играем дома, пусть боится соперник. Хочу, чтобы 12-й игрок болел за нас сердцем и душой, а не как обычно! Болейте за нас, переживайте, а потом судите. Закончится турнир, и говорите, что хотите. А мы ответим.
- Людей могли напугать результаты товарищеских матчей.
- Могли напугать. Но смотрите. Франция играет с США 1:1. Дешам говорит, что они "под нагрузками". Все такие – да, действительно нагрузки! Когда мы говорим, что под нагрузками, все смеются. Идет план. Не все получается, я с этим не спорю. Но это ведь только подготовка. Давайте судить после трех матчей. Три финала для нас. Команда готовится, и все будет решаться на поле. Товарищеские игры это просто товарищеские игры.
- А какие у команды ожидания?
- Мы счастливы, что участвуем в турнире. 32 сборные приехали за мечтой, но победитель будет один. Этого хотят все. И сейчас все, даже главные фавориты, говорят, что главная задача – выйти из группы. Мы реалисты, но нам многое по силам. Играем дома и хотим доказать всем, прежде всего самим себе, что мы умеем играть в футбол, и что у нас - футбольная страна, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
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