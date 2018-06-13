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Денис Глушаков: не считаю себя слабее кого-то из заявки сборной России

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его в состав команды на ЧМ-2018.

– Какой была ваша первая реакция, когда узнали, что вы в списке резервистов?

– Был чуть-чуть шокирован, конечно. Не до конца понимал: всегда вызывали, а тут не вызвали. Логичная реакция для человека в такой ситуации. На следующий день позвонил Станиславу Черчесову, спросил о причинах, чтобы не узнавать через прессу или от кого-то еще. Переговорили.

Он сказал: ты долго не играл за клуб, по "физике" есть вопросы, а мне нужны ребята боеспособные, с высокими кондициями. Тренируйся, если что, довызовем. Хорошо, говорю, буду работать по программе, в сборную всегда готов.

– И Черчесову после этого позвонили сами?

– Ну, да, на следующий день. Походил сутки в тумане и решил узнать, чем не подхожу, напрямую от тренера. Чтобы не читать чужие интерпретации и не накручивать себя лишний раз возможной ерундой. Так правильнее, чем читать о себе в прессе статьи заданной тональности.

– Вы привлекались в сборную полтора года из двух последних лет. Неужели за три недели подготовки нельзя привести игрока в порядок физически, если он нужен команде? Это ведь было главной аргументацией?

– Мне не с руки такое комментировать. Решает тренер, такова его точка зрения. Факт, что реально была травма, пропустил в «Спартаке» около двух недель. Микронадрыв боковой связки колена. Но бегал много даже с повреждением: прямо – мог, а когда резкое движение вбок – болело. Рисковать врачи запретили, но я все равно работал, хотя не в общей группе. Сохранил неплохую форму.

В «Спартаке» меня тестировали: ту программу, которую делали зимой на сборах, я выполнял быстрее секунд на десять. Но тренер сборной не мог присутствовать на клубном тестировании. Он посчитал, что я не готов, хотя мне казалось иначе. При всем уважении к ребятам, попавшим в заявку, не считаю себя слабее кого-то из них. Потому и не уверен до конца, по футбольным причинам меня не взяли или, может, околофутбольным. Решать в любом случае тренеру, мы взрослые люди, никаких обид. Сборной искренне желаю удачи.

"Матч ТВ"
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 00:53
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(2)
№2 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 01:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Фуфел который ничего не может распиаренный что он еще скажет он игрок нолевой
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 01:07) #
  • +2
  •  (4)

Забудь Денис про этого тренера,его уже скоро снимут.Любой тренер взял бы и тебя и Денисова в сборную.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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