Стал известен состав сборной Саудовской Аравии на матч открытия ЧМ-2018

Стал известен стартовый состав сборной Саудовской Аравии на матч открытия чемпионата мира против команды России.Полностью состав команды выглядит следующим образом:вратарь - Абдулла аль-Майюф, защитники - Осама Хавсави, Омар Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Мохаммед аль-Бурайк, полузащитники - Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Яхья аль-Шери, Тайсир аль-Джассим, Салем аль-Досари, нападающий - Мохаммад аль-Сахлави