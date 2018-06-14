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Стал известен состав сборной Саудовской Аравии на матч открытия ЧМ-2018

Стал известен стартовый состав сборной Саудовской Аравии на матч открытия чемпионата мира против команды России.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратарь - Абдулла аль-Майюф, защитники - Осама Хавсави, Омар Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Мохаммед аль-Бурайк, полузащитники - Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Яхья аль-Шери, Тайсир аль-Джассим, Салем аль-Досари, нападающий - Мохаммад аль-Сахлави
Теги: Сборная Саудовской Аравии Сборная России
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:38) #
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ну, кто еще кроме меня прочитал все фамилии?)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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