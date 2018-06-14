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На матче Россия - Саудовская Аравия присутствует 78 011 зрителей

На матче открытия чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия присутствует 78 011 зрителей.

Это аншлаг - именно столько вмещает БСА "Лужники" на время турнира.
Теги: Сборная России Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 19:31
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Аншлаг аншлагом, но чувствуется что там сидели в основном "кузьмичи", не в обиду присутствующим на матче, болели как умели.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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