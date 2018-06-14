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Запрягли с форсажем. Как поедем?

Запрягли с форсажем. Как поедем?Сборная России благодаря голу Газинского надавила на газ с самого начала и давила до самого конца. Такого не ожидал никто, но основная работа ещё впереди.

Когда стал известен календарь игр сборной России на чемпионате мира, многие нашли его идеальным – раскачка с Саудовской Аравией, ключевая игра с Египтом и встреча с, возможно, уже не мотивированным Уругваем. Но с другой стороны, неудача в первом же матче если не ставила крест на наших надеждах, то била по ним так же сильно и точно, как Мохамед Салах в прошедшем сезоне.

Пока же нашей команде предстояло сразиться со сборной ноунеймов. Таковой для всего мира является и сборная России. Причём в старте нашлось место откровениям даже для нас самих: вряд ли месяц назад кто-то предполагал, что Газинский выйдет с первых минут. Хотя после Шишкина против Португалии от Черчесова можно было ожидать всего.

Направо тренер всё же поставил Фернандеса, а в остальном полностью повторил состав матча с Турции, где у наших получалось хоть что-то хоть когда-то. Однако для победы сегодня этого однозначно было недостаточно.

Как и в матче с турками, наши не стремились к доминированию и устраивали активный прессинг на своей половине. Поначалу гости с большим трудом его преодолевали и двигали мяч, но постепенно начали рассыпаться под напором наших ребят. Аравийский же прессинг наши разбивали через Акинфеева и первый длинный пас Кутепова. Мы сходу заработали несколько стандартов, один из которых Газинский с подачи Головина превратил в гол. Хотя слышать от Слуцкого «мы превосходим соперника в антропометрических данных» было дико: обычно здесь мы как раз всем уступаем.

Гол на первый взгляд выглядел спорным, но на деле криминала не было, Аль-Джассим упал сам. Хотя The Sun, конечно, не мог не сделать акцент на этом момент, причём акцент абсолютно не верный.

Гол очень помог нашим ребятам и психологически, и в игровом плане. Постоянные перехваты вели к быстрым атакам, где нашим тупо не хватало мастерства и ресурсов. Вперёд порой бежали 2 человека, которые были не в состоянии разобраться с проблемной обороной аравийцев.

На 23 минуте случилось страшное: по ходу одной из таких атак, видимо, закончился чемпионат мира для Алана Дзагоева. Алана просто невообразимо жалко: человек, потерявший половину своего потенциала из-за травм, вёл игру команды на первых минутах, постоянно угрожал воротам, элегантно разворачивался. Да, точности постоянно не хватало, но не было сомнений, что с таким настроем результата Алан добьётся. Но за него это сделал другой парень.

Появление Черышева, а не Алексея Миранчука, вызвало опасения и недоумение. Головин в Австрии никак не проявил себя под нападающим, а Денис давным давно не показывал высокого уровня игры. Но он сразу же включился в борьбу и визуально за тайм сделал больше перехватов, чем кто-либо.

Завершение Дениса ровно до голевой атаки было удручающим и вопиющим, но Черышев всё же вознаградил Головина за желание играть до конца, даже когда мяч уже, казалось, упущен. Этого желания, создавалось впечатление, не хватало Фёдору Смолову. В стартовом матче турнира всей своей жизни Федя выглядел вальяжным понторезом, запоровшим абсолютно всё.

Если Смолов раздражал, то Самедов был просто незаметен. И не очень понятно, зачем он вообще был нужен при таком Фернандесе – против подключений Марио саудовская защита была бессильна. Она вообще была не полностью дееспособной – классная команда набросала бы с постоянных выходов 2 в 2 и 3 в 3 трёшку в первые полчаса. Но чем богаты, тем и рады, а мы по итогам первого тайма были необычайно богаты. Саудовцы развалились очень легко, словно демонстрируя презентацию на тему «Почему 48 команд на чемпионате мира – это совершенно омерзительная идея».

И всё же третий гол требовался – было понятно, что после перерыва наши подсядут, не смогут прессинговать активно и заимеют проблемы. На деле их было немного: стоит вспомнить только подачу с правого фланга, пролетевшую всю нашу штрафную. Однако из игры стали пропадать опасные контрвыпады. Причина тому – постоянные фолы игроков сборной России. Мы перестали отбирать мяч чисто, Головин, Зобнин и другие позволяли гостям разбивать прессинг с помощью штрафных.

В середине тайма Черчесов решил освежить центр Кузяевым и отправить на фланг Самедова Романа Зобнина. Совпадение это или нет, но после замены рисунок игры поменялся: наши часто стали появляться на чужой половине поля и даже плести там комбинации. Не хватало завершителя – Смолов всё так же не успевал куда надо, хотя после удара Зобнина был его момент, который мог повернуть чемпионат и карьеру в другое русло. Но вместо этого Федя не успел, сел на скамейку и оттуда смотрел, как Дзюба за пару минут делает то, чего Смолов не смог за 3 матча.



Доминатор сокрушил и саудовскую защиту, и, думается, слабого конкурента за место в составе. Непонятно, кто гениальнее: Черчесов с его сыгравшими тремя заменами и попаданием с Газинским, или Головин, у которого две голевые и предголевые?

Впрочем, на трёх голах останавливаться не стоило: вероятность ничьей с Египтом и равенства очков высока, поэтому разницу надо было набивать. Вместо этого мы сперва огорчились ненужной жёлтой карточке Головина, но Черышев с Головиным своими выстрелами стёрли любой негатив из сегодняшнего вечера. В последний раз мы могли порадоваться за сборную на большом турнире аж 6 лет назад! И когда представится следующая возможность?..

Давайте всё-таки не улетать в облака и понимать: мы разгромили очень, очень слабого соперника, которого должны громить и наши соперники. Великолепно, что Саудовская Аравия не стала нам соперником, я такого не ожидал, как и Владимир Путин, словно не понимавший, когда наши научились так играть? Но чемпионат Саудовской Аравии – не АПЛ, где играют египетские защитники, Салах и Эль-Нени. Отлично, что атмосфера вокруг сборной теперь не будет негативной. Но пока мы лишь сделали то, что были обязаны при любых обстоятельствах, пусть и куда более легко и эффектно, чем ожидалось.

Чемпионат мира-2018

Группа A / 1 тур

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

Россия – Саудовская Аравия 5:0

Голы: Газинский, 12, Черышев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головин, 90+3


Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов (Кузяев, 65), Дзагоев (Черышев, 23), Смолов (Дзюба, 70)

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Аль-Шахрани, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Доссари, Аль-Джассим, Аль-Шехри (Бахебри, 73), Аль-Фаридж, Аль-Сахлави (Асири, 84)

Предупреждения: Головин, 88, Аль-Джассим, 90+2

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Черчесов Головин Смолов
Сегодня, 19:57
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(0)
№7 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Мы поедем,мы помчимся

...в вендиспансер утром ранним и отчаянно ворвемся прямо к главному врачу


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Жили в одном ауле три брата-акробата - Зашквар Бакланов, Далер Кузяев и Магомед Оздоев
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы поедем,мы помчимся sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь с Египтом Смолова в старте не будет. Одни потери, обрезы и офсайды.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 20:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
было бы стыдно не обыграть людей,которые уже месяц в дневное время не едят...

Вово
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 20:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ВАДА поди уже на низком старте


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Жили в одном ауле три брата-акробата - Зашквар Бакланов, Далер Кузяев и Магомед Оздоев
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
то, что победили - молодцы.
но если не громить саудов - то на этом чемпе ловить было бы нечего


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:01) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
было бы стыдно не обыграть людей,которые уже месяц в дневное время не едят...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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