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На 5 с плюсом, но не на 7-м небе: почему значимость победы нельзя переоценивать
Сборная России триумфально стартовала на домашнем чемпионате мира, разгромив Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Наконец, Станислав Черчесов, которого изрядно критиковали в последние годы и, особенно, месяцы, имел все основания, чтобы гордо поднять голову. Положительные эмоции и даже эйфория в связи с удачным стартом понятны. Но переоценивать значимость крупной победы тоже не стоит. Rusfootball.info разбирает удачный старт и дальнейшие перспективы российской сборной.
Сборная России в последний раз побеждала на чемпионатах мира в далёком 2002 году. Тогда россияне тоже удачно стартовали на Мундиале, победив Тунис со счётом 2:0. Удивительно, но после этого на крупных турнирах наша команда одержала всего четыре победы, три из которых пришлись на феноменальный чемпионат Европы 2008 года, ознаменовавшийся бронзовым успехом везунчика Гууса Хиддинка. Болельщики истосковались по победам, а многие даже и не вспомнят без подсказки, когда россияне в последний раз побеждали на чемпионатах мира. Здорово, что начало этого колоссального футбольного фестиваля совпало ещё и со столь яркой победой. Но впадать в эйфорию пока рано, ведь главные баталии ещё впереди, да и уровень игры сборной Саудовской Аравии оставил серьёзные вопросы. Использовать такого соперника для оценки готовности россиян тоже не стоит.
Несоответствие стандартам
Реформы ФИФА явно убьют футбол. По крайней мере, некоторые из нововведений угрожают привычному укладу футбольной жизни. В ФИФА уже давно говорят о необходимости увеличения числа участников чемпионатов мира. Всё к этому и идёт, не зря ведь на чемпионат Европы стали брать уже 24 команды вместо привычных 16. Страшно представить, какие только сборные будут попадать на Мундиаль после таких реформ. Матч открытия показал, что и сейчас в финальной стадии оказываются «случайные пассажиры». По крайней мере, именно такой вывод можно сделать о сборной Саудовской Аравии.
То ли гости из Азии слишком перенервничали, то ли оказались совсем неготовы к турниру столь высокого уровня. Но аравийцы так и остались загадкой. За весь матч команда не нанесла ни одного удара в створ ворот, а Игорь Акинфеев лишь дважды за 90 минут вступил в игру, провожая мяч глазами, когда круглый пролетал рядом со штангами. После окончания матча Хуан Антонио Пицци, возглавивший Саудовскую Аравию после относительно удачного этапа работы с командой Чили, заявил, что причиной фиаско стали ошибки. Это – весьма поверхностный взгляд на вещи. Во что собирался играть Пицци? Каким был план на игру команды, которая при минимальном прессинге со стороны соперника теряла мяч? Известно, что Пицци является сторонником контроля мяча: по этому показателю аравийцы превзошли россиян (59% против 41%). Также Саудовская Аравия более успешно перепасовывалась, выполнив 516 передач против 309 пасов россиян. Но в чём смысл этого, если аравийцы не сумели создать ни одного опасного момента? Чудовищное количество потерь на своей половине и в центре поля предопределили итоговый результат. Похоже, что Пицци просто не понял и не осознал, как изменился класс исполнителей после переезда из Чили в Саудовскую Аравию. Вообще, попытка превращения аравийцев в «мини-Барселону» выглядит несколько авантюрно. Одно дело – перекатывать мяч против сборной Восточного Тимора, а другое – попытаться играть в такой же футбол на чемпионате мира.
Россияне забивали отличные голы, но счёт мог и не стать столь крупным. Второй гол Черышева и чудо-штрафной в исполнении Головина – из разряда необязательных. Соперник уже явно вывесил белый флаг, да и у россиян, что называется, «попёрло». Пожалуй, победа со счётом 3:0 была бы более справедливым исходом.
Бывший прославленный форвард сборной Англии Гари Линекер комментировал происходящее в «твиттере». После гола Черышева британец ёмко охарактеризовал сборную Саудовской Аравии, назвав её «ужасной». Ни одна задумка Пицци не сработала, что немного жаль: пока российскую сборную в матче с достойным соперником мы не видели. Куда интереснее будет посмотреть на россиян в следующей игре, благо многие сборники Египта выступают в английском чемпионате.
Уроки Варшавы и Кобе
Переоценивать значимость этой победы не стоит и ввиду того, что россияне не впервые удачно начинают крупный турнир, заканчивая его фиаско. Вспомним уже упомянутый чемпионат мира 2002 года. После победы над Тунисом последовали ничья с Японией (1:1) и поражение от Бельгии (2:3). В результате победа в Кобе стала единственной, а уже после группового этапа россияне отправились домой.
Более свежий пример был в 2012 году. На чемпионате Европы, проходившем в Польше и Украине, российские футболисты в стартовом матче разгромили чехов (4:1). Та игра остаётся одной из самых ярких в истории российского футбола. Подопечные Дика Адвоката были просто великолепны. Но после столь отличного начала турнира россияне сыграли вничью с поляками, а затем уступили грекам. В итоге первое место заняли чехи, греки стали вторыми, а российским футболистам пришлось ограничиться программой-минимум на континетальном первенстве.
Не хочется объяснять всё истинным русским характером, но другую причину найти тяжело. Шапкозакидательские настроения после хорошего начала действительно являются уже фактически национальной чертой. Остаётся надеяться, что Станислав Черчесов не даст игрокам слишком рано начать праздновать успехи.
Реверанс тренеру
Станислав Черчесов после победы над Саудовской Аравией заслужил лестных слов. Наконец, в игре сборной был виден рисунок. Сам тренер сработал на отлично: эффективными получились замены, да и сам план на игру был абсолютно логичным. Как признавались сами игроки российской сборной, они детально разобрали аравийцев, знали, что те постараются контролировать мяч, а опорники соперника станут оставлять свои зоны. Так и получилось. Против такого соперника использование работоспособных Зобнина, Головина и Дзагоева было эффективным оружием. Пусть Алан уже и не так молод, но зато отлично читает игру и за последние годы научился быть классным разрушителем. С точки зрения задумки тренера вопросов нет вовсе. Пожалуй, некоторое удивление лишь вызвало появление на фланге одновременно Марио Фернандеса и Александра Самедова. Остаётся лишь предположить, что Самедов должен был помогать прессинговать в центре, освобождая зону для русского бразильца.
Станислав Черчесов полностью переиграл Хуана Антонио Пицци. Если Пицци так и не смог использовать слабые стороны российской сборной, которые так любезно подсветили соперники в товарищеских матчах, то Черчесов «бил» именно туда, куда следовало.
Перед матчем с Египтом сборной предстоит решать куда более сложные задачи. Совершенно непонятно, как оптимально использовать Смолова. При всей старательности Фёдора его КПД остался крайне низким. Не стоит удивляться, если в итоге в матче с Египтом Черчесов сделает выбор в пользу Дзюбы: у египтян там в обороне тоже не гренадеры. Также нужно что-то придумывать с Салахом, ведь Кутепов даже в матче с аравийцами, не беспокоившими Акинфеева, и то подарил опасный момент сопернику.
Чемпионат мира-2018
Группа A / 1 тур
Стадион: Лужники (Москва, Россия)
Россия – Саудовская Аравия 5:0
Голы: Газинский, 12, Черышев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головин, 90+3
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов (Кузяев, 65), Дзагоев (Черышев, 23), Смолов (Дзюба, 70)
Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Аль-Шахрани, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Доссари, Аль-Джассим, Аль-Шехри (Бахебри, 73), Аль-Фаридж, Аль-Сахлави (Асири, 84)
Предупреждения: Головин, 88, Аль-Джассим, 90+2
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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Сборная России в последний раз побеждала на чемпионатах мира в далёком 2002 году. Тогда россияне тоже удачно стартовали на Мундиале, победив Тунис со счётом 2:0. Удивительно, но после этого на крупных турнирах наша команда одержала всего четыре победы, три из которых пришлись на феноменальный чемпионат Европы 2008 года, ознаменовавшийся бронзовым успехом везунчика Гууса Хиддинка. Болельщики истосковались по победам, а многие даже и не вспомнят без подсказки, когда россияне в последний раз побеждали на чемпионатах мира. Здорово, что начало этого колоссального футбольного фестиваля совпало ещё и со столь яркой победой. Но впадать в эйфорию пока рано, ведь главные баталии ещё впереди, да и уровень игры сборной Саудовской Аравии оставил серьёзные вопросы. Использовать такого соперника для оценки готовности россиян тоже не стоит.
Несоответствие стандартам
Реформы ФИФА явно убьют футбол. По крайней мере, некоторые из нововведений угрожают привычному укладу футбольной жизни. В ФИФА уже давно говорят о необходимости увеличения числа участников чемпионатов мира. Всё к этому и идёт, не зря ведь на чемпионат Европы стали брать уже 24 команды вместо привычных 16. Страшно представить, какие только сборные будут попадать на Мундиаль после таких реформ. Матч открытия показал, что и сейчас в финальной стадии оказываются «случайные пассажиры». По крайней мере, именно такой вывод можно сделать о сборной Саудовской Аравии.
Вынужденная замена Дзагоева на Черышева стала результативной
То ли гости из Азии слишком перенервничали, то ли оказались совсем неготовы к турниру столь высокого уровня. Но аравийцы так и остались загадкой. За весь матч команда не нанесла ни одного удара в створ ворот, а Игорь Акинфеев лишь дважды за 90 минут вступил в игру, провожая мяч глазами, когда круглый пролетал рядом со штангами. После окончания матча Хуан Антонио Пицци, возглавивший Саудовскую Аравию после относительно удачного этапа работы с командой Чили, заявил, что причиной фиаско стали ошибки. Это – весьма поверхностный взгляд на вещи. Во что собирался играть Пицци? Каким был план на игру команды, которая при минимальном прессинге со стороны соперника теряла мяч? Известно, что Пицци является сторонником контроля мяча: по этому показателю аравийцы превзошли россиян (59% против 41%). Также Саудовская Аравия более успешно перепасовывалась, выполнив 516 передач против 309 пасов россиян. Но в чём смысл этого, если аравийцы не сумели создать ни одного опасного момента? Чудовищное количество потерь на своей половине и в центре поля предопределили итоговый результат. Похоже, что Пицци просто не понял и не осознал, как изменился класс исполнителей после переезда из Чили в Саудовскую Аравию. Вообще, попытка превращения аравийцев в «мини-Барселону» выглядит несколько авантюрно. Одно дело – перекатывать мяч против сборной Восточного Тимора, а другое – попытаться играть в такой же футбол на чемпионате мира.
Карта потерь Саудовской Аравии в центре поля и на своей половине
Россияне забивали отличные голы, но счёт мог и не стать столь крупным. Второй гол Черышева и чудо-штрафной в исполнении Головина – из разряда необязательных. Соперник уже явно вывесил белый флаг, да и у россиян, что называется, «попёрло». Пожалуй, победа со счётом 3:0 была бы более справедливым исходом.
Впечатляющая карта перехватов российской сборной
Бывший прославленный форвард сборной Англии Гари Линекер комментировал происходящее в «твиттере». После гола Черышева британец ёмко охарактеризовал сборную Саудовской Аравии, назвав её «ужасной». Ни одна задумка Пицци не сработала, что немного жаль: пока российскую сборную в матче с достойным соперником мы не видели. Куда интереснее будет посмотреть на россиян в следующей игре, благо многие сборники Египта выступают в английском чемпионате.
Уроки Варшавы и Кобе
Переоценивать значимость этой победы не стоит и ввиду того, что россияне не впервые удачно начинают крупный турнир, заканчивая его фиаско. Вспомним уже упомянутый чемпионат мира 2002 года. После победы над Тунисом последовали ничья с Японией (1:1) и поражение от Бельгии (2:3). В результате победа в Кобе стала единственной, а уже после группового этапа россияне отправились домой.
Более свежий пример был в 2012 году. На чемпионате Европы, проходившем в Польше и Украине, российские футболисты в стартовом матче разгромили чехов (4:1). Та игра остаётся одной из самых ярких в истории российского футбола. Подопечные Дика Адвоката были просто великолепны. Но после столь отличного начала турнира россияне сыграли вничью с поляками, а затем уступили грекам. В итоге первое место заняли чехи, греки стали вторыми, а российским футболистам пришлось ограничиться программой-минимум на континетальном первенстве.
Не хочется объяснять всё истинным русским характером, но другую причину найти тяжело. Шапкозакидательские настроения после хорошего начала действительно являются уже фактически национальной чертой. Остаётся надеяться, что Станислав Черчесов не даст игрокам слишком рано начать праздновать успехи.
Реверанс тренеру
Станислав Черчесов после победы над Саудовской Аравией заслужил лестных слов. Наконец, в игре сборной был виден рисунок. Сам тренер сработал на отлично: эффективными получились замены, да и сам план на игру был абсолютно логичным. Как признавались сами игроки российской сборной, они детально разобрали аравийцев, знали, что те постараются контролировать мяч, а опорники соперника станут оставлять свои зоны. Так и получилось. Против такого соперника использование работоспособных Зобнина, Головина и Дзагоева было эффективным оружием. Пусть Алан уже и не так молод, но зато отлично читает игру и за последние годы научился быть классным разрушителем. С точки зрения задумки тренера вопросов нет вовсе. Пожалуй, некоторое удивление лишь вызвало появление на фланге одновременно Марио Фернандеса и Александра Самедова. Остаётся лишь предположить, что Самедов должен был помогать прессинговать в центре, освобождая зону для русского бразильца.
Выход Дзюбы полностью себя оправдал
Станислав Черчесов полностью переиграл Хуана Антонио Пицци. Если Пицци так и не смог использовать слабые стороны российской сборной, которые так любезно подсветили соперники в товарищеских матчах, то Черчесов «бил» именно туда, куда следовало.
Перед матчем с Египтом сборной предстоит решать куда более сложные задачи. Совершенно непонятно, как оптимально использовать Смолова. При всей старательности Фёдора его КПД остался крайне низким. Не стоит удивляться, если в итоге в матче с Египтом Черчесов сделает выбор в пользу Дзюбы: у египтян там в обороне тоже не гренадеры. Также нужно что-то придумывать с Салахом, ведь Кутепов даже в матче с аравийцами, не беспокоившими Акинфеева, и то подарил опасный момент сопернику.
Чемпионат мира-2018
Группа A / 1 тур
Стадион: Лужники (Москва, Россия)
Россия – Саудовская Аравия 5:0
Голы: Газинский, 12, Черышев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головин, 90+3
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов (Кузяев, 65), Дзагоев (Черышев, 23), Смолов (Дзюба, 70)
Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Аль-Шахрани, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Доссари, Аль-Джассим, Аль-Шехри (Бахебри, 73), Аль-Фаридж, Аль-Сахлави (Асири, 84)
Предупреждения: Головин, 88, Аль-Джассим, 90+2
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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