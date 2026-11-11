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Юран подвел итог первого круга для "Урала": делали свою работу, это отражается на поле

Главный тренер "Урала" Сергей Юран подвел итоги первого круга.
Фото: ФК "Урал"
По словам Юрана, главная цель "Урала" - выход в РПЛ, и на данный момент команда выполняет задачу.

- Главная цель однозначная — выйти в РПЛ. Первый круг провели, в принципе, хорошо. Мы делали свою работу, и это отражается на поле. Второе место позволяет нам рассчитывать на выход в РПЛ.
Это результат кропотливой работы с игроками. Надеюсь, она приведёт нас к поставленной цели, - приводит слова Юрана пресс-служба "Урала".

После 17 сыгранных туров "Урал" располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 34 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Нижнего Новгорода" на 12 баллов. В 18 туре чемпионата команда Сергея Юрана сыграет на выезде с "Уфой", располагающейся на девятом месте.

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