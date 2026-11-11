"Соболев пытался его защитить". Шнякин заявил, что Тюкавин предъявил Глушенкову после матча с Нигерией

- Это был Тюкавин. И это абсолютно нормально, потому что это рабочая внутренняя атмосфера. Тюка — он такой парень, он часто пихает, это видно, кстати, на поле.
Особенная роль была у Соболева, насколько я знаю, в этой истории, потому что он в какой-то момент попытался Макса защитить, что ли, и получилось еще хуже.
Мы же знаем, что Соболев так себе обороняется, вот и здесь. Лучше бы этого не делал. Потому что, судя по всему, завелся Валерий Георгиевич (Карпин), и досталось еще и Соболеву во всей этой истории, - сказал Шнякин в подкасте "Премьер-Лига несправедливости".
Напомним, что вингер петербургского "Зенита" Максим Глушенков не вошел в состав национальной команды России на ноябрьские сборы, также в состав не попал форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. Валерий Карпин сообщил, что не включил нападающего в состав по медицинским показаниям, а Глушенкова обвинил в нежелании выступать за сборную. Сообщалось, что после товарищеского матча с Нигерией (3:3) партнеры предъявляли ему претензии за то, что он не отрабатывал в обороне.
12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 числа примет в Краснодаре Венесуэлу. На данный момент Глушенков и Соболев являются лидерами гонки бомбардиров РПЛ - в активе обоих по десять забитых мячей.