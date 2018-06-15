Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4601
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Ситуация на юго-востоке Украины 119630
Зенит 104687
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
КБ-Гостевая 26753
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви

"Урал" отреагировал на большое количество свободных мест на центральных трибунах "Екатеринбург Арены" во время матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая.

"У Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько собирает Фидлер и Бикфалви и команда", - говорится в сообщении "Урала".
Теги: Урал Суарес Кавани
Сегодня, 16:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 17:09) #
  • +4
  •  (4)

Есть такая пословица, жадность фраера сгубила. Завернули бешеные за билеты и остались при своих интересах laughing
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (2)
online

Цены для России нереальные .....в Сочи во поняли свою ошибку и начли на них первые ряды продавать по 600 рублей ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: pisto (Сегодня, 17:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
цены на билеты третьей очереди были от 20000, на что они рассчитывали?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 17:04) #
  • -3
  •  (7)

Да ну...... Люди на спартак пришли, аншлаг был, а потом даже 10 тыс не набиралось
Регистрация: 1.10.2015 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Как смешно. Спекулянты вы купили целую трибуну. Оборжаться.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.