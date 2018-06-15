"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви

"Урал" отреагировал на большое количество свободных мест на центральных трибунах "Екатеринбург Арены" во время матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая."У Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько собирает Фидлер и Бикфалви и команда", - говорится в сообщении "Урала".