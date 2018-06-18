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Анатолий Бышовец: физика и самоотдача пока выигрывают на этом Чемпионате мира
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от первых дней чемпионата мира по футболу, объяснил сенсации, которые преподнесли команды Исландии, Мексики и Швейцарии, а также поделился ожиданиями от матча сборной России с египтянами.
- Я был на открытии турнира. И открытие порадовало. И атмосфера, и победа наша. В целом,было очень приятно. Мне кажется, нашим ребятам удалось справиться и с волнением, и с ответственностью, - отметил Бышовец. - Правда, обольщаться и говорить, что для нашей команды все складывается прекрасно, сейчас не следует: сборная Египта настораживает. Отступать нашим соперникам некуда. Единственный шанс на продолжение участия в чемпионате мира — победа над нашей сборной. У нас на данный момент есть шанс и преимущество в том, что нас устраивает ничейный результат. С другой стороны, это может также оказать плохую услугу. Тем не менее, думаю, что у нас хорошие шансы на выход в плей-офф.
- Какой вам представляется игра с египтянами?
- Ясно, что матч предстоит очень сложный. Он требует тщательного, под микроскопом, анализа матча команд Египта и Уругвая. И это должно лечь и в основу выбранной тактики, и выбранного состава. И тогда можно говорить о шансах. Повторюсь, будет очень сложно. И во многом все будет зависеть от того, насколько тренерам удастся сформировать и отношение к этому матчу, а главное это модель игры, какая будет выбрана тактика.
- Какой она должна быть?
- Она должна быть основана, прежде всего, на анализе и физическом состоянии игроков. В выборе сочетания игроков, которые сумели бы дополнить и усилить игру партнера. А главное, чтобы они вписывались в эту концепцию выбранной тактики.
- В первые дни чемпионата мира команда Мексики преподнесла сенсацию, обыграв действующего чемпиона мира сборную Германии, а исландцы и швейцарцы сыграли вничью со сборными Аргентины и Бразилии соответственно...
- Если говорить о сюрпризах, которые нам преподнесли не фавориты и не претенденты на лучшие места, то здесь, думаю, объяснение простое: здесь даже может быть не столько недооценка соперника, сколько то, что в программе заложен не очень верный интеграл. За счет уровня класса, за счет звездности многие команды подходят к чемпионату с пониманием того, что можно выиграть на классе у соперника, уступающего им по уровню. Затем к оптимальному состоянию команды приходят за счет игр, от матча к матчу. Но все это в корне неверно: чемпионат подтвердил, что сегодня слабых соперников нет. А если даже и есть этот разрыв, то он компенсируется тем, что команды соперников форсируют подготовку, они подходят к чемпионату в наилучшем состоянии. Что и подтвердили мексиканцы и исландцы. Мне кажется, здесь преимущество - в функциональном состоянии, в самоотдаче. И это противопоставляется и академичности, игре с недостаточной оценкой соперников. Я думаю, что в этом смысле это ошибка тренеров.
- Но это только вызывает большой интерес у поклонников футбола.
- Да, интрига есть. Да, возможно, команды, преподнесшие сюрпризы, выбрали консервативные средства: это игра большим количеством в обороне, это игра только на контратаках. Тем не менее это до последнего держало болельщика в напряжении.
Rusfootball.info
- Я был на открытии турнира. И открытие порадовало. И атмосфера, и победа наша. В целом,было очень приятно. Мне кажется, нашим ребятам удалось справиться и с волнением, и с ответственностью, - отметил Бышовец. - Правда, обольщаться и говорить, что для нашей команды все складывается прекрасно, сейчас не следует: сборная Египта настораживает. Отступать нашим соперникам некуда. Единственный шанс на продолжение участия в чемпионате мира — победа над нашей сборной. У нас на данный момент есть шанс и преимущество в том, что нас устраивает ничейный результат. С другой стороны, это может также оказать плохую услугу. Тем не менее, думаю, что у нас хорошие шансы на выход в плей-офф.
- Какой вам представляется игра с египтянами?
- Ясно, что матч предстоит очень сложный. Он требует тщательного, под микроскопом, анализа матча команд Египта и Уругвая. И это должно лечь и в основу выбранной тактики, и выбранного состава. И тогда можно говорить о шансах. Повторюсь, будет очень сложно. И во многом все будет зависеть от того, насколько тренерам удастся сформировать и отношение к этому матчу, а главное это модель игры, какая будет выбрана тактика.
- Какой она должна быть?
- Она должна быть основана, прежде всего, на анализе и физическом состоянии игроков. В выборе сочетания игроков, которые сумели бы дополнить и усилить игру партнера. А главное, чтобы они вписывались в эту концепцию выбранной тактики.
- В первые дни чемпионата мира команда Мексики преподнесла сенсацию, обыграв действующего чемпиона мира сборную Германии, а исландцы и швейцарцы сыграли вничью со сборными Аргентины и Бразилии соответственно...
- Если говорить о сюрпризах, которые нам преподнесли не фавориты и не претенденты на лучшие места, то здесь, думаю, объяснение простое: здесь даже может быть не столько недооценка соперника, сколько то, что в программе заложен не очень верный интеграл. За счет уровня класса, за счет звездности многие команды подходят к чемпионату с пониманием того, что можно выиграть на классе у соперника, уступающего им по уровню. Затем к оптимальному состоянию команды приходят за счет игр, от матча к матчу. Но все это в корне неверно: чемпионат подтвердил, что сегодня слабых соперников нет. А если даже и есть этот разрыв, то он компенсируется тем, что команды соперников форсируют подготовку, они подходят к чемпионату в наилучшем состоянии. Что и подтвердили мексиканцы и исландцы. Мне кажется, здесь преимущество - в функциональном состоянии, в самоотдаче. И это противопоставляется и академичности, игре с недостаточной оценкой соперников. Я думаю, что в этом смысле это ошибка тренеров.
- Но это только вызывает большой интерес у поклонников футбола.
- Да, интрига есть. Да, возможно, команды, преподнесшие сюрпризы, выбрали консервативные средства: это игра большим количеством в обороне, это игра только на контратаках. Тем не менее это до последнего держало болельщика в напряжении.
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