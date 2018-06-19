Сборная Японии - первая азиатская команда, которая победила южноамериканскую сборную на мундиалях

Сборная Японии стала первой азиатской командой, которая победила сборную из Южной Америки на чемпионатах мира.В Саранске в матче группового этапа ЧМ-2018 японцы победили колумбийцев со счетом 2:1.