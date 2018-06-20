Сергей Силкин: мы можем выйти из группы даже с первого места

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира (3:1).- Конечно, ключевыми в этом матче стали автогол и следующие два наши мяча в ворота египтян. После этого практически все было решено в этой игре, - начал Силкин. - Соперник пытался что-то сделать, но этот гол, который они забили в свои ворота, определил все: пока игроки команды Египта приходили в себя, наши футболисты воспользовались этим и забили еще. Как функциональное состояние нашей команды? Когда будем играть в серьезных матчах, там оно будет важнейшим фактором. Мы там посмотрим, как наши подготовились. А на данный момент — хорошая форма и хороший результат. Очень рад за нашу сборную. И будем ждать их в следующем этапе чемпионата. Даже несмотря на то, что они еще играют с Уругваем. Какое они место займут в подгруппе? Думаю, что наша сборная способна занять даже первое место в своем квартете. Самое главное, что у нас есть продолжение. Будем ждать продолжения...- Ждем продолжения турнира. «Продолжение банкета» будет тогда, когда наши станут чемпионами мира.- Ну, во всяком случае все сейчас очень рады, довольны, что наша команда практически решила свою основную задачу.-С учетом сильных сторон соперника. Нельзя исключать, что кому-то дадут отдохнуть и дадут возможность сыграть тем, кто еще не принимал пока участия во встречах чемпионата мира. Для того чтобы почувствовали себя в тонусе, почувствовали игру.