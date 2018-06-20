Сергей Силкин: мы можем выйти из группы даже с первого места

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Сергей Силкин: мы можем выйти из группы даже с первого места

Сергей Силкин: мы можем выйти из группы даже с первого местаБывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира (3:1).

- Конечно, ключевыми в этом матче стали автогол и следующие два наши мяча в ворота египтян. После этого практически все было решено в этой игре, - начал Силкин. - Соперник пытался что-то сделать, но этот гол, который они забили в свои ворота, определил все: пока игроки команды Египта приходили в себя, наши футболисты воспользовались этим и забили еще. Как функциональное состояние нашей команды? Когда будем играть в серьезных матчах, там оно будет важнейшим фактором. Мы там посмотрим, как наши подготовились. А на данный момент — хорошая форма и хороший результат. Очень рад за нашу сборную. И будем ждать их в следующем этапе чемпионата. Даже несмотря на то, что они еще играют с Уругваем. Какое они место займут в подгруппе? Думаю, что наша сборная способна занять даже первое место в своем квартете. Самое главное, что у нас есть продолжение. Будем ждать продолжения...

- Ждать «продолжения банкета»?

- Ждем продолжения турнира. «Продолжение банкета» будет тогда, когда наши станут чемпионами мира.

- Это уже космос...

- Ну, во всяком случае все сейчас очень рады, довольны, что наша команда практически решила свою основную задачу.

- Как нужно играть в матче со сборной Уругвая?

-С учетом сильных сторон соперника. Нельзя исключать, что кому-то дадут отдохнуть и дадут возможность сыграть тем, кто еще не принимал пока участия во встречах чемпионата мира. Для того чтобы почувствовали себя в тонусе, почувствовали игру.
Теги: Сборная России Силкин
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