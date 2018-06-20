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Фернандо Йерро: не думали, что с Ираном будет так сложно
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после победы над Ираном в матче чемпионата мира (1:0) отдал должное сопернику, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Мы получили три очка, но у нас были сложности, матч был трудным. Можно отметить два-три отрезка, каждый из которых будет отличаться. Мы начали неплохо в хорошем темпе, но слишком часто нас прерывали фолами. Сложно было найти ритм снова. После перерыва мы постарались следовать нашему плану, и ребята его выполнили. Я ими доволен. Соперник был очень тяжелым. Мы даже не думали, что будет так сложно. Они играли очень прямым образом – отбирали мяч и контратаковали. Надо отдать должное всем 23 нашим игрокам. Я видел, как они переживали и на поле, и на скамейке запасных. Мы одна команда и будем продолжать действовать так же. Понимаем, что мундиаль будет сложным. Следует признать, что некоторые вещи необходимо еще улучшать. Мы не думали, что Иран будет так сильно играть физически, обороняясь всей командой на своей половине поля.
- Вы приняли решение поставить Лукаса Васкеса справа, а не слева. Что вы хотели этим добиться?
- Нужно привыкнуть к тому, что я так действую, как тренер. Мы пытаемся сделать так, чтобы мы могли хорошо комбинировать и искать возможности обеспечить превосходство. Нам нужна глубина, нужно открытое пространство. Особенно там, где играют Лукас и Сильва. Поэтому мы попробовали использовать Васкеса справа.
- Несколько раз было так, что иранцы получали травму, но испанцы не выбивали мяч. Вы считаете, что они притворялись?
- Послушайте, мы верим в футбол. Верим в честную игру. Мы считаем, что это зрелищная игра, где все должны играть по-честному. Каждый использует собственные приемы, но мы уважаем только принципы честной игры. Мы можем победить только при уважении ко всем. Тренер соперника проделал огромную работу, и я отношусь к нему с большой теплотой. Иран непростая команда. Против них очень сложно играть.
- Считаете ли вы, что иранцы заслужили выхода из группы? Вы удивитесь, если они обыграют Португалию?
- Нет. Я искренне считаю, что последний матч в группе будет очень сложным. Для Португалии это будет очень сложная игра. Все величие соревнования из трех матчей состоит в том, что надо набирать очки в каждом матче. Россия и Уругвай, например, уже вышли, но у нас в группе все не так. Каждому надо побеждать.
- Все говорят о Роналду. Он забил 4 гола. Но в Испании есть Коста, который забил 3 гола. Что вы думаете о Диего?
- Диего человек, который не идет на компромисс. Он способен на большее. Он играет глубоко и прекрасно работает с мячом. Он прикладывает огромные усилия. Мне нравится, как он играет, как он относится к игре. Я доволен практически всем.
- Что вы сказали во время перерыва?
- Я сказал, что нужно иметь терпение и играть спокойно. Мы все делали хорошо. Перерыв - это больше изменения в психологии. Самое главное придать уверенность игрокам, чтобы они верили и знали, что наш путь приведет к победе. Главное оставаться позитивным.
- Мы получили три очка, но у нас были сложности, матч был трудным. Можно отметить два-три отрезка, каждый из которых будет отличаться. Мы начали неплохо в хорошем темпе, но слишком часто нас прерывали фолами. Сложно было найти ритм снова. После перерыва мы постарались следовать нашему плану, и ребята его выполнили. Я ими доволен. Соперник был очень тяжелым. Мы даже не думали, что будет так сложно. Они играли очень прямым образом – отбирали мяч и контратаковали. Надо отдать должное всем 23 нашим игрокам. Я видел, как они переживали и на поле, и на скамейке запасных. Мы одна команда и будем продолжать действовать так же. Понимаем, что мундиаль будет сложным. Следует признать, что некоторые вещи необходимо еще улучшать. Мы не думали, что Иран будет так сильно играть физически, обороняясь всей командой на своей половине поля.
- Вы приняли решение поставить Лукаса Васкеса справа, а не слева. Что вы хотели этим добиться?
- Нужно привыкнуть к тому, что я так действую, как тренер. Мы пытаемся сделать так, чтобы мы могли хорошо комбинировать и искать возможности обеспечить превосходство. Нам нужна глубина, нужно открытое пространство. Особенно там, где играют Лукас и Сильва. Поэтому мы попробовали использовать Васкеса справа.
- Несколько раз было так, что иранцы получали травму, но испанцы не выбивали мяч. Вы считаете, что они притворялись?
- Послушайте, мы верим в футбол. Верим в честную игру. Мы считаем, что это зрелищная игра, где все должны играть по-честному. Каждый использует собственные приемы, но мы уважаем только принципы честной игры. Мы можем победить только при уважении ко всем. Тренер соперника проделал огромную работу, и я отношусь к нему с большой теплотой. Иран непростая команда. Против них очень сложно играть.
- Считаете ли вы, что иранцы заслужили выхода из группы? Вы удивитесь, если они обыграют Португалию?
- Нет. Я искренне считаю, что последний матч в группе будет очень сложным. Для Португалии это будет очень сложная игра. Все величие соревнования из трех матчей состоит в том, что надо набирать очки в каждом матче. Россия и Уругвай, например, уже вышли, но у нас в группе все не так. Каждому надо побеждать.
- Все говорят о Роналду. Он забил 4 гола. Но в Испании есть Коста, который забил 3 гола. Что вы думаете о Диего?
- Диего человек, который не идет на компромисс. Он способен на большее. Он играет глубоко и прекрасно работает с мячом. Он прикладывает огромные усилия. Мне нравится, как он играет, как он относится к игре. Я доволен практически всем.
- Что вы сказали во время перерыва?
- Я сказал, что нужно иметь терпение и играть спокойно. Мы все делали хорошо. Перерыв - это больше изменения в психологии. Самое главное придать уверенность игрокам, чтобы они верили и знали, что наш путь приведет к победе. Главное оставаться позитивным.
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