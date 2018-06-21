Болельщик сборной Швеции хочет построить дом для детей-инвалидов в Бишкеке

Болельщик сборной Швеции Тим Богданов, приехавший в Россию на чемпионата мира на велосипеде, намерен построить дом для детей-инвалидов и их родителей в столице Киргизии Бишкеке, сообщает Fotbollskanalen.33-летний Богданов в течение месяца добирался из Гётеборга в Нижний Новгород, где сборная Швеции матчем против команды Южной Кореи (1:0) стартовала на чемпионате мира. Он преодолел 2502 километра, передвигаясь только на велосипеде. Богданов совершил подобную поездку не первый раз: болельщик проехал 50 тыс. км в 50 странах мира."Из Швеции в Китай в 2007 году я добирался чуть больше года, проехав 23400 км, - сказал Богданов. - Я катался по Гималаям и Андам, поднимался на 10 самых высоких гор в Южной Америке. Поездка в Россию была уникальна, так как в ней сочетаются моя любовь к футболу и поездки на велосипеде".За счет своих путешествий скандинав хочет привлечь к себе внимание и собрать средства на строительство дома для детей-инвалидов и их родителей в Бишкеке. "В Швеции условия для детей в разы лучше, чем там, - отметил болельщик. - Я давно работаю с организацией под названием Uplift, и сейчас у нас уже есть около 20 тыс. шведских крон для начала строительства. Дом предоставит детям возможность пройти физиотерапевтические процедуры для улучшения их состояния, и, что самое главное, они будут находиться рядом с родителями".