Погоня на Урале. Япония дважды уступала Сенегалу, но сумела спастись

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
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|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
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|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
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|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
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|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
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|-:-
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|Санкт-Петербург
|SF2
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|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
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|Название
|Дата
|Хозяева
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|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
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|Победитель SF1
|-:-
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Погоня на Урале. Япония дважды уступала Сенегалу, но сумела спастись
Японцы и сенегальцы уже сегодня могли практически обеспечить себе путевку в 1/8 финала, но, выдав драматичный и яркий матч, поделили очки и будут решать свою судьбу в последний игровой день.
На пути в плей-офф?
Второй тур последней по счету группы мундиаля свел в его самой восточной точке на «Екатеринбург Арене» две команды, которые сумели преподнести сюрприз в первый игровой день. Нельзя сказать, что победы Сенегала и Японии стали большой сенсацией, и все же фаворитами этого квартета большинство полагало колумбийскую и польскую сборные.
Азиаты с африканцами наверняка понимали, что вторая кряду виктория практически обеспечит им путевку в 1/8 финала. С полной уверенностью об этом говорить не стоило, что вчера в полной мере ощутили на себе мексиканцы, однако тот, кто добывал три очка в отчетной встрече, как минимум, получал огромное турнирное преимущество.
Столкновение миров
Схватка в столице Урала представлялась насколько увлекательной, настолько и непредсказуемой. Акира Нисино и Алиу Сиссе исповедуют кардинально различающиеся направления футбольной философии, а потому и команды под их руководством демонстрируют непохожий футбол. Да и сильные качества у сенегальцев и японцев аж никак не совпадают. Но класс этих двух сборных можно назвать примерно равным, потому исход схватки в Екатеринбурге зависел, прежде всего, от того, кто сумеет лучше зайти со своих козырей и одновременно с тем поймет, как нейтрализовать плюсы оппонента.
Добрый знак?
Сиссе наверняка огорчал тот факт, что у соперника будет огромный перевес на трибунах, и Японию ждет почти домашний поединок.
Зато для Алиу, как, вероятно, и для всех его футболистов и вообще поклонников Сенегала большое значение, полагаю, имел тот факт, что они играют именно против японской команды. Ведь представители Черного континента зачастую суеверны, а Страна восходящего солнца – добрый знак для «львов Терранги». Напомню, что до приезда в Россию они лишь раз участвовали в мировых первенствах, и было это шестнадцать лет тому назад в Корее и… Японии. Где сенегальцы произвели настоящий фурор, обыграв действующих чемпионов мира французов и добравшись до четвертьфинала. Причем Алиу Сиссе был частью того коллектива…
Обещание не сдержали
Оба наставника обошлись без перемен в стартовых составах по сравнению с первым туром, чему, впрочем, удивляться не приходилось.
Под неумолчный рев африканских барабанов Сенегал начал встречу активнее. «Львы Терранги» взяли мяч под свой контроль и принялись выискивать щели в японской обороне. Причем задействовали они, в основном, правый фланг, откуда уже на старте матче прошли два опасных прострела в исполнении Сарра.
Накануне отчетного поединка Нисино говорил о том, что он уверен – его команда сумеет сдержать Мане. Не успела секундная стрелка сделать и дюжины оборотов, как стало ясно: наставник сборной Страны восходящего солнца просто бравировал.
Африканские футболисты провели очередное наступление правым краем, последовал навес в японскую штрафную, защитник неудачно скинул мяч точно на ногу Сабали, Кавасима попытался отбить его мощный выстрел кулаками, но угодил в ногу форварду «Ливерпуля», от коей мяч и проследовал в сетку.
Есть первый гол главной сенегальской звезды на мундиалях!
Под африканские мотивы
Открыв счет, подшефные Сиссе почувствовали себя еще увереннее и четко контролировали ход игры. Они держали мяч, а когда тот все-таки попадал к сопернику, без проблем выигрывали единоборства за счет превосходства в физической мощи и спокойно перехватывали дальние забросы в исполнении команды Нисино. И даже могли удвоить свой перевес, когда Сарр неплохо пробил с лету из пределов штрафной, однако получилось не очень сильно, и Кавасима поймал мяч.
Вдруг
Долгое время в актив азиатам можно было занести разве что мощный выстрел Хасебе метров с 23-х, который принял на себя сенегальский оборонец.
Потому ответный гол Японии в чем-то был похож на гром среди ясного неба. Все началось с классной закидушки в зону левого инсайда, там Нагатомо технично принял мяч, обыграл сразу двух африканцев, отпасовал на Инуи, а тот из-под защитника обводящим ударом уложил мяч под дальнюю штангу без шансов Н’Диайе.
И все равно «львы»
Подумалось, что сейчас сильно зависимые от своего настроения сенегальцы могут поплыть, но какое там! Они тут же взяли себя в руки и до перерыва едва не вышли вперед второй раз: выскочивший один на один Ньянг (правда, на нем висел японский оборонец) проиграл свою дуэль Кавасиме.
Смена декораций
На старте второго тайма показалось, что в ходе матча не произошло никаких перемен. Сенегал вновь ринулся вперед и быстренько организовал два неплохих удара, которые, впрочем, очень опасными назвать было трудно.
Но вскоре стало ясно, что японский тренер провел серьезную работу в перерыве. Представители Страны восходящего солнца начали действовать более цепко, здорово отыскивали свободные зоны и стали гораздо лучше понимать, за счет чего они могут одолеть данного соперника.
Если говорить о созданных моментах, то умные атаки азиатской сборной должны были выводить ее вперед, если бы Осако попал по мячу, находясь всего в нескольких метрах от фактически пустых ворот, а Инуи взял чуть ниже - от дубля его отделила перекладина.
Возвращение в Террангу
Как японцы в первом тайме забили на фоне перевеса соперника, точно тем же ответили и африканцы. Сабали в зоне левого полусреднего крутанул оппонента и прострелил, Сакаи лишь слегка зацепил мяч, а вот набежавший на дальнюю стойку Ваг, коего подопечные Нисино бросили безо всякой опеки, с острого угла мощно пальнул под перекладину, не оставив Кавасиме надежд на спасение.
Привоз по-сенегальски
Впрочем, на сей раз подшефные Алиу Сиссе лидировали всего-то шесть минутой. Виной тому грубейшая ошибка их голкипера: Н'Диайе в борьбе с соперником не сумел нормально попасть по мячу, тот упал в ноги Инуи, автор первого гола мгновенно оценил ситуацию и катнул мяч на ногу только-только вышедшему на замену Хонде, а уж бывший "армеец" по пустой "рамке" не промахнулся.
Еще шажок
В концовке встречи обе команды пытались вырвать победу, однако реальных шансов сделать это у них уже не было.
Что ж, японцев можно похвалить за проявленную волю. Как бы там ни было, обе команды добавили себе в копилку еще по очку и сделали шаг в направлении следующей стадии. Окончательные расклады станут ясны после схватки Колумбии и Польши, но уже сейчас можно сказать, что и азиатов, и африканцев в последнем туре устроит ничья.
Сергей Янков из Екатеринбурга, Rusfootball.info
Фото: FIFA.com
На пути в плей-офф?
Второй тур последней по счету группы мундиаля свел в его самой восточной точке на «Екатеринбург Арене» две команды, которые сумели преподнести сюрприз в первый игровой день. Нельзя сказать, что победы Сенегала и Японии стали большой сенсацией, и все же фаворитами этого квартета большинство полагало колумбийскую и польскую сборные.
Азиаты с африканцами наверняка понимали, что вторая кряду виктория практически обеспечит им путевку в 1/8 финала. С полной уверенностью об этом говорить не стоило, что вчера в полной мере ощутили на себе мексиканцы, однако тот, кто добывал три очка в отчетной встрече, как минимум, получал огромное турнирное преимущество.
Столкновение миров
Схватка в столице Урала представлялась насколько увлекательной, настолько и непредсказуемой. Акира Нисино и Алиу Сиссе исповедуют кардинально различающиеся направления футбольной философии, а потому и команды под их руководством демонстрируют непохожий футбол. Да и сильные качества у сенегальцев и японцев аж никак не совпадают. Но класс этих двух сборных можно назвать примерно равным, потому исход схватки в Екатеринбурге зависел, прежде всего, от того, кто сумеет лучше зайти со своих козырей и одновременно с тем поймет, как нейтрализовать плюсы оппонента.
Добрый знак?
Сиссе наверняка огорчал тот факт, что у соперника будет огромный перевес на трибунах, и Японию ждет почти домашний поединок.
Зато для Алиу, как, вероятно, и для всех его футболистов и вообще поклонников Сенегала большое значение, полагаю, имел тот факт, что они играют именно против японской команды. Ведь представители Черного континента зачастую суеверны, а Страна восходящего солнца – добрый знак для «львов Терранги». Напомню, что до приезда в Россию они лишь раз участвовали в мировых первенствах, и было это шестнадцать лет тому назад в Корее и… Японии. Где сенегальцы произвели настоящий фурор, обыграв действующих чемпионов мира французов и добравшись до четвертьфинала. Причем Алиу Сиссе был частью того коллектива…
Обещание не сдержали
Оба наставника обошлись без перемен в стартовых составах по сравнению с первым туром, чему, впрочем, удивляться не приходилось.
Под неумолчный рев африканских барабанов Сенегал начал встречу активнее. «Львы Терранги» взяли мяч под свой контроль и принялись выискивать щели в японской обороне. Причем задействовали они, в основном, правый фланг, откуда уже на старте матче прошли два опасных прострела в исполнении Сарра.
Накануне отчетного поединка Нисино говорил о том, что он уверен – его команда сумеет сдержать Мане. Не успела секундная стрелка сделать и дюжины оборотов, как стало ясно: наставник сборной Страны восходящего солнца просто бравировал.
Африканские футболисты провели очередное наступление правым краем, последовал навес в японскую штрафную, защитник неудачно скинул мяч точно на ногу Сабали, Кавасима попытался отбить его мощный выстрел кулаками, но угодил в ногу форварду «Ливерпуля», от коей мяч и проследовал в сетку.
Есть первый гол главной сенегальской звезды на мундиалях!
Под африканские мотивы
Открыв счет, подшефные Сиссе почувствовали себя еще увереннее и четко контролировали ход игры. Они держали мяч, а когда тот все-таки попадал к сопернику, без проблем выигрывали единоборства за счет превосходства в физической мощи и спокойно перехватывали дальние забросы в исполнении команды Нисино. И даже могли удвоить свой перевес, когда Сарр неплохо пробил с лету из пределов штрафной, однако получилось не очень сильно, и Кавасима поймал мяч.
Вдруг
Долгое время в актив азиатам можно было занести разве что мощный выстрел Хасебе метров с 23-х, который принял на себя сенегальский оборонец.
Потому ответный гол Японии в чем-то был похож на гром среди ясного неба. Все началось с классной закидушки в зону левого инсайда, там Нагатомо технично принял мяч, обыграл сразу двух африканцев, отпасовал на Инуи, а тот из-под защитника обводящим ударом уложил мяч под дальнюю штангу без шансов Н’Диайе.
И все равно «львы»
Подумалось, что сейчас сильно зависимые от своего настроения сенегальцы могут поплыть, но какое там! Они тут же взяли себя в руки и до перерыва едва не вышли вперед второй раз: выскочивший один на один Ньянг (правда, на нем висел японский оборонец) проиграл свою дуэль Кавасиме.
Смена декораций
На старте второго тайма показалось, что в ходе матча не произошло никаких перемен. Сенегал вновь ринулся вперед и быстренько организовал два неплохих удара, которые, впрочем, очень опасными назвать было трудно.
Но вскоре стало ясно, что японский тренер провел серьезную работу в перерыве. Представители Страны восходящего солнца начали действовать более цепко, здорово отыскивали свободные зоны и стали гораздо лучше понимать, за счет чего они могут одолеть данного соперника.
Если говорить о созданных моментах, то умные атаки азиатской сборной должны были выводить ее вперед, если бы Осако попал по мячу, находясь всего в нескольких метрах от фактически пустых ворот, а Инуи взял чуть ниже - от дубля его отделила перекладина.
Возвращение в Террангу
Как японцы в первом тайме забили на фоне перевеса соперника, точно тем же ответили и африканцы. Сабали в зоне левого полусреднего крутанул оппонента и прострелил, Сакаи лишь слегка зацепил мяч, а вот набежавший на дальнюю стойку Ваг, коего подопечные Нисино бросили безо всякой опеки, с острого угла мощно пальнул под перекладину, не оставив Кавасиме надежд на спасение.
Привоз по-сенегальски
Впрочем, на сей раз подшефные Алиу Сиссе лидировали всего-то шесть минутой. Виной тому грубейшая ошибка их голкипера: Н'Диайе в борьбе с соперником не сумел нормально попасть по мячу, тот упал в ноги Инуи, автор первого гола мгновенно оценил ситуацию и катнул мяч на ногу только-только вышедшему на замену Хонде, а уж бывший "армеец" по пустой "рамке" не промахнулся.
Еще шажок
В концовке встречи обе команды пытались вырвать победу, однако реальных шансов сделать это у них уже не было.
Что ж, японцев можно похвалить за проявленную волю. Как бы там ни было, обе команды добавили себе в копилку еще по очку и сделали шаг в направлении следующей стадии. Окончательные расклады станут ясны после схватки Колумбии и Польши, но уже сейчас можно сказать, что и азиатов, и африканцев в последнем туре устроит ничья.
Сергей Янков из Екатеринбурга, Rusfootball.info
Фото: FIFA.com
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