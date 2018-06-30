Погоня на Урале. Япония дважды уступала Сенегалу, но сумела спастись

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Погоня на Урале. Япония дважды уступала Сенегалу, но сумела спастись

Японцы и сенегальцы уже сегодня могли практически обеспечить себе путевку в 1/8 финала, но, выдав драматичный и яркий матч, поделили очки и будут решать свою судьбу в последний игровой день.

На пути в плей-офф?

Второй тур последней по счету группы мундиаля свел в его самой восточной точке на «Екатеринбург Арене» две команды, которые сумели преподнести сюрприз в первый игровой день. Нельзя сказать, что победы Сенегала и Японии стали большой сенсацией, и все же фаворитами этого квартета большинство полагало колумбийскую и польскую сборные.

Азиаты с африканцами наверняка понимали, что вторая кряду виктория практически обеспечит им путевку в 1/8 финала. С полной уверенностью об этом говорить не стоило, что вчера в полной мере ощутили на себе мексиканцы, однако тот, кто добывал три очка в отчетной встрече, как минимум, получал огромное турнирное преимущество.

Столкновение миров

Схватка в столице Урала представлялась насколько увлекательной, настолько и непредсказуемой. Акира Нисино и Алиу Сиссе исповедуют кардинально различающиеся направления футбольной философии, а потому и команды под их руководством демонстрируют непохожий футбол. Да и сильные качества у сенегальцев и японцев аж никак не совпадают. Но класс этих двух сборных можно назвать примерно равным, потому исход схватки в Екатеринбурге зависел, прежде всего, от того, кто сумеет лучше зайти со своих козырей и одновременно с тем поймет, как нейтрализовать плюсы оппонента.

Добрый знак?

Сиссе наверняка огорчал тот факт, что у соперника будет огромный перевес на трибунах, и Японию ждет почти домашний поединок.

Зато для Алиу, как, вероятно, и для всех его футболистов и вообще поклонников Сенегала большое значение, полагаю, имел тот факт, что они играют именно против японской команды. Ведь представители Черного континента зачастую суеверны, а Страна восходящего солнца – добрый знак для «львов Терранги». Напомню, что до приезда в Россию они лишь раз участвовали в мировых первенствах, и было это шестнадцать лет тому назад в Корее и… Японии. Где сенегальцы произвели настоящий фурор, обыграв действующих чемпионов мира французов и добравшись до четвертьфинала. Причем Алиу Сиссе был частью того коллектива…

Обещание не сдержали

Оба наставника обошлись без перемен в стартовых составах по сравнению с первым туром, чему, впрочем, удивляться не приходилось.

Под неумолчный рев африканских барабанов Сенегал начал встречу активнее. «Львы Терранги» взяли мяч под свой контроль и принялись выискивать щели в японской обороне. Причем задействовали они, в основном, правый фланг, откуда уже на старте матче прошли два опасных прострела в исполнении Сарра.

Накануне отчетного поединка Нисино говорил о том, что он уверен – его команда сумеет сдержать Мане. Не успела секундная стрелка сделать и дюжины оборотов, как стало ясно: наставник сборной Страны восходящего солнца просто бравировал.

Африканские футболисты провели очередное наступление правым краем, последовал навес в японскую штрафную, защитник неудачно скинул мяч точно на ногу Сабали, Кавасима попытался отбить его мощный выстрел кулаками, но угодил в ногу форварду «Ливерпуля», от коей мяч и проследовал в сетку.

Есть первый гол главной сенегальской звезды на мундиалях!

Погоня на Урале. Япония дважды уступала Сенегалу, но сумела спастись


Под африканские мотивы

Открыв счет, подшефные Сиссе почувствовали себя еще увереннее и четко контролировали ход игры. Они держали мяч, а когда тот все-таки попадал к сопернику, без проблем выигрывали единоборства за счет превосходства в физической мощи и спокойно перехватывали дальние забросы в исполнении команды Нисино. И даже могли удвоить свой перевес, когда Сарр неплохо пробил с лету из пределов штрафной, однако получилось не очень сильно, и Кавасима поймал мяч.



Вдруг

Долгое время в актив азиатам можно было занести разве что мощный выстрел Хасебе метров с 23-х, который принял на себя сенегальский оборонец.

Потому ответный гол Японии в чем-то был похож на гром среди ясного неба. Все началось с классной закидушки в зону левого инсайда, там Нагатомо технично принял мяч, обыграл сразу двух африканцев, отпасовал на Инуи, а тот из-под защитника обводящим ударом уложил мяч под дальнюю штангу без шансов Н’Диайе.



И все равно «львы»

Подумалось, что сейчас сильно зависимые от своего настроения сенегальцы могут поплыть, но какое там! Они тут же взяли себя в руки и до перерыва едва не вышли вперед второй раз: выскочивший один на один Ньянг (правда, на нем висел японский оборонец) проиграл свою дуэль Кавасиме.

Смена декораций


На старте второго тайма показалось, что в ходе матча не произошло никаких перемен. Сенегал вновь ринулся вперед и быстренько организовал два неплохих удара, которые, впрочем, очень опасными назвать было трудно.

Но вскоре стало ясно, что японский тренер провел серьезную работу в перерыве. Представители Страны восходящего солнца начали действовать более цепко, здорово отыскивали свободные зоны и стали гораздо лучше понимать, за счет чего они могут одолеть данного соперника.

Если говорить о созданных моментах, то умные атаки азиатской сборной должны были выводить ее вперед, если бы Осако попал по мячу, находясь всего в нескольких метрах от фактически пустых ворот, а Инуи взял чуть ниже - от дубля его отделила перекладина.

Возвращение в Террангу

Как японцы в первом тайме забили на фоне перевеса соперника, точно тем же ответили и африканцы. Сабали в зоне левого полусреднего крутанул оппонента и прострелил, Сакаи лишь слегка зацепил мяч, а вот набежавший на дальнюю стойку Ваг, коего подопечные Нисино бросили безо всякой опеки, с острого угла мощно пальнул под перекладину, не оставив Кавасиме надежд на спасение.

Привоз по-сенегальски

Впрочем, на сей раз подшефные Алиу Сиссе лидировали всего-то шесть минутой. Виной тому грубейшая ошибка их голкипера: Н'Диайе в борьбе с соперником не сумел нормально попасть по мячу, тот упал в ноги Инуи, автор первого гола мгновенно оценил ситуацию и катнул мяч на ногу только-только вышедшему на замену Хонде, а уж бывший "армеец" по пустой "рамке" не промахнулся.

Еще шажок


В концовке встречи обе команды пытались вырвать победу, однако реальных шансов сделать это у них уже не было.

Что ж, японцев можно похвалить за проявленную волю. Как бы там ни было, обе команды добавили себе в копилку еще по очку и сделали шаг в направлении следующей стадии. Окончательные расклады станут ясны после схватки Колумбии и Польши, но уже сейчас можно сказать, что и азиатов, и африканцев в последнем туре устроит ничья.

Сергей Янков из Екатеринбурга, Rusfootball.info

Фото: FIFA.com
Теги: Сборная Японии Сборная Сенегала
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