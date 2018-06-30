CNN: Мохамед Салах хочет уйти из сборной Египта из-за использования его имиджа в политических целях

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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CNN: Мохамед Салах хочет уйти из сборной Египта из-за использования его имиджа в политических целях

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах может уйти из национальной команды после произошедшего инцидента в Чечне во время чемпионата мира-2018.

Как сообщает CNN, звездный футболист считает, что его использовали в чеченской республики. Напомним, в СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почётного гражданина республики и подарил футболку "Ахмата"

Салах не хочет связываться с темами, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа.
Теги: Салах Сборная Египта Кадыров
Сегодня, 19:06
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(3)
№20 Написал: АБВ М (Сегодня, 20:53) #
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online

Цитата: diego milito 22
Уважение ему оказали, как и всей сборной Египта. В чем Салах углядел "использование в политических целях", совершенно необоснованное утверждение. Слишком высокое мнение этого египтянина, не соответствует уровню игры за сборную в первом его матче на ЧМ.

Цитата: Радослав Ковач
Как сообщает CNN... бред

Цитата: Урал
CNN...дальше можно не читать...
Почему у нас не хотят,даже чуть чуть пошевелить мозгами? Человеки,что с вами произошло???
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№19 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Отдались Кадырке слезы расчлененных и сьеденных чеченских геев
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Исходя из заголовка статьи, Салаху осталось только расплакаться. О боже его использовали.... как они могли....
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№17 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (1)

Кадыров переборщил, как и всегда, а Салах еще не звезда мирового футбола, так, распиаренный египтянин и не более.
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№16 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уважение ему оказали, как и всей сборной Египта. В чем Салах углядел "использование в политических целях", совершенно необоснованное утверждение. Слишком высокое мнение этого египтянина, не соответствует уровню игры за сборную в первом его матче на ЧМ.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№15 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 20:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Египетский вернблюм
мусульманин жо

Па полная, если с уродом рядом стоял и не плюнул в рыло
Мусульмане разные - есть и люди
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№14 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kraf
Салах трезвый

Дык мусульманин жо


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 20:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Ни ипёёт получил майку Ахмата значит Ливерпуль пролетает на этот сезон....
Там так. хлеп кюшал ?Кюшал. значит нехрен теперь выделавацца)))
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№12 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (4)

Пытки и угрозы Ми-6, похоже, страшнее чем добрые намерения Рамзана Кадырова.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Раньше надо было думать - когда распаковывали... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№10 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:44) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Забавно представить, лицом избирательной кампании кого могли бы быть наши ногомячисты... Игогошыч - пожалуй для Горбатого. Слоган "старый понь борозды не испортит". Анал Збагоев подошел бы Кожугедычу - "Узбагойся". А две сестры подошли бы Лаврову - "Дебилы, бл*!" Кстати Уася поразительно похож на Кличко... Уася на-клычко smile


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:37) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: kraf
Надо думать, Салах трезвый человек и понимает что страна у него одна -Египет.

Страна-то одна, но миллионы он зарабатывает в другой. И в другой он будет на Золотые мячи целиться, когда Роналду с Месси закончат, не по результатам сборной Египта, а по результатам в АПЛ и ЛЧ.

ЕМНИП, сб. Египта в Чечне базируется. Вот уедут домой, тогда и выяснится.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как сообщает CNN... бред
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:29) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
CNN...дальше можно не читать...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 19:23) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
Рашко

дурашка


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Смешно... надо ждать опровержения.
Надо думать, Салах трезвый человек и понимает что страна у него одна -Египет. и его страна не виновата что какому-то высокопоставленному чиновнику пришла в голову мысль "окутать заботой и почетом" известного и успешного футболиста. В качестве протеста достаточно было сложить с себя звание почетного гражданина. Да хотя бы вернуть футболку.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:20) #
  • 0
  •  (2)

Черный Лис,
Намекнули, где ему жалованье идет.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Просто чел понял, что "один в поле не воин" и решил красиво уйти...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 19:13) #
  • -17
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Рашко
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Одно слово - британская пресса.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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