Левандовски пакует чемоданы, Колумбия исправляет ошибки

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Левандовски пакует чемоданы, Колумбия исправляет ошибки

Польша едет домой после группового этапа, это стало известно после второго поражения «Белых орлов» в России, на этот раз они пострадали от Колумбии. Rusfootball.info, рассказывает о матче, в котором поражение было подобно смерти.










Чемпионат мира-2018


Группа H. 2-й тур


Стадион: Казань Арена


Польша – Колумбия


Голы: Мина, 40; Фалькао, 70; Куадрадо, 75


Польша: Щенсны, Берешиньски (Теодорчик, 73), Паздан (Глик, 80), Беднарек, Пищек, Рыбусь, Крыховяк, Горальски, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мохика, Мина, Санчес, Барриос, Куадрадо, Агилар (Урибе, 32), Кинтеро (Лерма, 73), Родригес, Фалькао (Бакка, 78)

Предупреждения: Беднарек, 61, Гуральски, 85

Отступать некуда – впереди Казань

Первоначально квартет "Н" представлялся самым равным, но все равно Колумбия и Польша виделись в нем фаворитами – одни на прошлом мундиале дошли до четвертьфинала, другие занимают 8 место в рейтинге ФИФА (хотя в нем просто так не разберешься). Но так вышло, что в первом туре оба коллектива синхронно уступили – колумбийцы получили красную карточку в самом дебюте встречи с Японией (в адрес Карлоса Санчеса даже стали поступать угрозы, а мы помним, до чего это может довести в Колумбии), а поляки совершили ряд необязательных ошибок в игре с Сенегалом. Впрочем, даже в этом состоянии команда Пекермана отрывками показывала цельный футбол, а вот поляки проиграли всю борьбу, кроме одного стандарта. Потому очный поединок должен был обернуться трагедией для проигравшей команды.

Без шансов для Европы

Если дело не касается российской сборной, то болельщики латиноамериканских команд на этом чемпионате оказываются в большинстве, а колумбийцы отменно себя зарекомендовали еще в 2014 году. Была надежда, что наш матч станет исключением, ведь приехали поляки, известные фанатичной любовью к футболу и выходками (в первом туре успели подраться с сенегальцами). Я прибыл в Казань за день до матча, южноамериканцы встречались уже с первых минут моего пребывания в третьей столице России, а вот поляки, видимо прятались, хотя их ожидалось до десяти тысяч. Первого представителя этой страны я увидел в тот момент, когда за ним приехала медицинская помощь (вряд ли ему стало жарко на знойном казанском солнце), надеюсь, что у него получилось попасть на матч. А вот у остальных все было хорошо, и они выглядели дружелюбными ребятами, может быть, пока что.

Левандовски пакует чемоданы, Колумбия исправляет ошибки


А вот колумбийцы жгли напалмом – в одном из переходов возле «Казань-арены» я чуть не попал под марш группы из нескольких десятков, сопровождаемый барабанами и кличем, напоминавшем знаменитое исландское "Ху". Они кричали так же громко, как японцы, которые часом позже в пресс-центре смотрели матч своей сборной против Сенегала. В итоге латиноамериканские фанаты одержали безоговорочную победу, дело было за футболистами.



Колумбийцы, которые разбрелись по всей арене и затесались в ряды поляков, взрывались при любом удобном случае взрывались при любом удобном случае – при объявлении составом, при приветствии Рене Игиты (если вы еще не сдавали ЕГЭ, то ему принадлежит "удар скорпиона"), при выходе Хамеса на поле, что уже говорить о гимне. Интересно, что стадион, оформленный в красно-белый цвет, что больше подходило Польше, стал процентов на 75 % желтым.



Навальному футболу быть?

После первого тура оба тренера практически наполовину изменили состав, осуществив по 4 перестановки. Навалка отказался (хотя бы на время) от услуг именитых Блащиковски, Гросицки, человека-травмы Милика, зато нашлось место Ковнацки, Берешиньски (оба выступают за "Сампдорию") и Беднареку (успели улучшить дикцию?), у которых на троих считанное число матчей за сборную. Кстати, Берешиньски занял правую бровку, в то время как Пищек стал правым центральным в схеме с тремся защитниками. Хосе Нестор Пекерман сделал то, чего от него ждали в первую очередь – выпустил Хамеса с первых минут, медлить больше было нельзя, также в старте оказались Мина, который в скором времени покинет "Барселону", Барриос (не спартаковский), вышедший в первом тайме против Японии, и Агилар.

На предматчевой пресс-конференции Пекерман отметил, что надеется поиграть в формате 11 на 11, ведь по сути настоящую Колумбию мы так и не увидели в первом туре, в меньшинстве ей приходилось закрываться, что нетипично для этой команды, да и для латиноамериканцев вообще, а Куадрадо стал жертвой этого решения, будучи замененным по истечении получаса игры. Но первые минуты Колумбия только оборонялась, а навалившаяся Польша сразу же подала два угловых, безрезультатно. Сбить этот атакующий порыв латиноамериканцам помогли повреждения Мины и Оспины, после которых они немало времени провели на газоне – особо постарался Левандовски.

Тайм имени Колумбии

После десятой минуты инициативой завладели колумбийцы, но в штрафную Щенсны они входили считанное количество раз, а поляки ограничивались редкими контратаками, возможно, позиционному нападению мешал оглушительный свист колумбийских болельщиков, но вряд ли это главный фактор. Второй матч подряд Пекерман поменял игрока в первом тайме, в этот раз из-за травмы – Урибе вышел вместо Агилара, которого унесли на носилках.

Колумбийцы, поняв, что поляки хорошо к ним подготовились, сделали акцент на исполнительском мастерстве. Сначала Куадрадо вошел в штрафную, раскидал двух защитников финтами, но Щенсны оказался на месте, переведя мяч на угловой, один из которых оказался фатальным. Последовал розыгрыш, навес Хамеса в штрафную, где никем не прикрытый Мина опережает Войцеха, счет открыт. Поначалу казалось, что по такому началу у нас могут быть первые 0:0 на турнире, но обошлось. Кстати, сегодня 31-й матч из 64, пока держимся.

Польша пыталась?

Пыталась, но этим дело и ограничилось, уже и Левандовски чаще оказывался в середине, куда он приходил за мячом, как-то тускло, оставалась надежда на второй тайм, но предыдущие три не показали за счет чего команда Навалки может продлить свое пребывание на турнире. Но улучшения были, это можно было слышать по участившемся гулу колумбийских фанатов, а Левандовски даже мог забивать, откликаясь на длинную передачу, но мяч на себя приняла грудь Оспины.

Чем меньше времени оставалось, тем больше поляки раскрывались, а наказание последовало быстро – Фалькао открылся под передачу Кинтеро и уверенно переиграл вратаря. Радамель не только приехал к нам, но и показал, как нужно забивать. Это был конец для Польши, которая пропустила еще один выход один на один – Хамес оформляет ассистентский дубль, а Куадрадо забивает, переигрывая одноклубника. Желтые трибуны сходят с ума, а милым польским девушкам остается томно вздыхать.

Единственное, что получалось у поляков, стандарты, но Оспина не собирался пропускать, а тут еще и Урибе помог заблокировать удар Крыховяка в упор. Колумбия куражилась, Хамес финтил на радость публике, а тот же Урибе, казалось, забивал пяткой, но мяч с ленточки вынесли защитники. А веселый у нас получился день, 3 матча, 14 голов.

Все решено?

Cборная Польши поедет домой после группового этапа, сейчас ясно только это. Развязка в этой группе наступит 28 июня, когда в Волгограде немотивированная команда Навалки сыграет с Японией, а Колумбия в Самаре попытается выцарапать путевку в плей-офф у Сенегала.

Иван Уральский. Rusfootball.info
Теги: Сборная Польши Сборная Колумбии Хамес Родригес Левандовски
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