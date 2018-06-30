Наставник сборной Южной Кореи: честно скажу, Германия намного сильнее нас

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:35
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (3)
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (3)
15:06
Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (1)
Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (1)
12:11
Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент! (11)
Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент! (11)
11:52
Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту (1)
Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту (1)
11:19
"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн (26)
"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн (26)
08:15
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть (4)
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть (4)
Наставник сборной Южной Кореи: честно скажу, Германия намного сильнее нас
Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен поделился ожиданиями от матча с Германией, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Как относитесь к тому, что вас сравнивают с главным тренером сборной Германии?
- Для меня большая честь действовать против Лева, он – великий тренер, если меня сравнивают с ним, то это большая честь для меня.
- Корее, чтобы выйти в плей-офф, нужно выиграть с крупным счетом, будете ли играть в атаку?
- Честно скажу, Германия намного сильнее нас, матч будет нелегкий, но мяч круглый. Думаю, что нам предоставятся возможности, Мексика же победила Германию, полагаю, что и мы это можем сделать. Не все прошло так, как мы планировали на групповом этапе. Германия не играла так, как собиралась, для них третий должен быть более легким, мы исходили из этого, но сейчас ситуация стала гораздо более сложной, наш план сорвался, вдобавок не сыграет Ки Сон Ён, но моральный настрой у нас хороший.
- Кто будет завтра капитаном?
- Мы много говорили об этом, но могу сказать, что это будет кто-то из 11 игроков стартового состава, решим завтра, выберем из тех, кто меньше подвержен волнению.
- Что думаете о голе Кросса?
- Когда Кросс забил гол, мы были в автобусе, не видели, а в аэропорту уже услышали, это дало нам немного надежды, мы здорово себя чувствовали после этого.
- Может ли Россия повторить путь Южной Кореи, которая далеко прошла на домашнем чемпионате мира в 2002 году?
- Мяч круглый, как я говорил, всегда бывают неожиданные результаты, я не могу говорить за других, нужно знать обстановку в определенной команде. Мы принимали чемпионат мира, для нас этот турнир прошел очень успешно, надеюсь, и Россия сделает то же самое, что позволит футболу развиваться в вашей стране. Надеюсь, что Россия будет довольна чемпионатом, который она проводит.
- Как относитесь к тому, что вас сравнивают с главным тренером сборной Германии?
- Для меня большая честь действовать против Лева, он – великий тренер, если меня сравнивают с ним, то это большая честь для меня.
- Корее, чтобы выйти в плей-офф, нужно выиграть с крупным счетом, будете ли играть в атаку?
- Честно скажу, Германия намного сильнее нас, матч будет нелегкий, но мяч круглый. Думаю, что нам предоставятся возможности, Мексика же победила Германию, полагаю, что и мы это можем сделать. Не все прошло так, как мы планировали на групповом этапе. Германия не играла так, как собиралась, для них третий должен быть более легким, мы исходили из этого, но сейчас ситуация стала гораздо более сложной, наш план сорвался, вдобавок не сыграет Ки Сон Ён, но моральный настрой у нас хороший.
- Кто будет завтра капитаном?
- Мы много говорили об этом, но могу сказать, что это будет кто-то из 11 игроков стартового состава, решим завтра, выберем из тех, кто меньше подвержен волнению.
- Что думаете о голе Кросса?
- Когда Кросс забил гол, мы были в автобусе, не видели, а в аэропорту уже услышали, это дало нам немного надежды, мы здорово себя чувствовали после этого.
- Может ли Россия повторить путь Южной Кореи, которая далеко прошла на домашнем чемпионате мира в 2002 году?
- Мяч круглый, как я говорил, всегда бывают неожиданные результаты, я не могу говорить за других, нужно знать обстановку в определенной команде. Мы принимали чемпионат мира, для нас этот турнир прошел очень успешно, надеюсь, и Россия сделает то же самое, что позволит футболу развиваться в вашей стране. Надеюсь, что Россия будет довольна чемпионатом, который она проводит.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.