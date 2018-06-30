Наставник сборной Южной Кореи: честно скажу, Германия намного сильнее нас

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен поделился ожиданиями от матча с Германией, передает корреспондент- Для меня большая честь действовать против Лева, он – великий тренер, если меня сравнивают с ним, то это большая честь для меня.- Честно скажу, Германия намного сильнее нас, матч будет нелегкий, но мяч круглый. Думаю, что нам предоставятся возможности, Мексика же победила Германию, полагаю, что и мы это можем сделать. Не все прошло так, как мы планировали на групповом этапе. Германия не играла так, как собиралась, для них третий должен быть более легким, мы исходили из этого, но сейчас ситуация стала гораздо более сложной, наш план сорвался, вдобавок не сыграет Ки Сон Ён, но моральный настрой у нас хороший.- Мы много говорили об этом, но могу сказать, что это будет кто-то из 11 игроков стартового состава, решим завтра, выберем из тех, кто меньше подвержен волнению.- Когда Кросс забил гол, мы были в автобусе, не видели, а в аэропорту уже услышали, это дало нам немного надежды, мы здорово себя чувствовали после этого.- Мяч круглый, как я говорил, всегда бывают неожиданные результаты, я не могу говорить за других, нужно знать обстановку в определенной команде. Мы принимали чемпионат мира, для нас этот турнир прошел очень успешно, надеюсь, и Россия сделает то же самое, что позволит футболу развиваться в вашей стране. Надеюсь, что Россия будет довольна чемпионатом, который она проводит.