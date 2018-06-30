Главный тренер сборной Коста-Рики: я бы очень хотел, чтобы Россия стала чемпионом

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поделился впечатлениями от матча со Швейцарией. Также специалист пожелал России стать чемпионом мира.- Большое спасибо болельщикам из России. Видеть их было великолепно. Мне это очень понравилось. Не знаю почему, но наша сборная очень популярна за рубежом. Нас любят и тепло встречают.- Каждый матч отличается от предыдущих. Нужно заранее думать, как будешь играть. У нас было много возможностей. Все зависит от конкретных обстоятельств. Сегодня был последний матч. К сожалению, нам не удалось выйти из группы.- Даже не знаю. Сегодня среда. Завтра четверг. Завтра полетим домой, и там будет видно.- Да, наша стратегия заключалась в понимании того, что Швейцария создаст прямоугольник. Мы приняли это во внимание. В первые 20-25 минут нам удавалось перехватывать важные мячи. Позднее было сложнее. Переходы были достаточно быстрыми у соперника. Наша защита стала страдать. Во втором тайме мы внесли коррективы и начали прессинговать. Мы перекинули акценты на фланги. Это позволило нам существенно улучшить свою игру. Мы не заслужили поражения.- Одна из причин в том, что группа у нас была сложная. В пятый раз мы играли на Чемпионате Мира. Эта группа была самой серьезной. У нас было немало возможностей, которые изменили бы результат. Но таков футбол. Мы не хотели вернуться домой так рано. Мы постараемся поработать над собой.- Задним умом всегда проще оценивать что-то. Вы наверно думаете, что таким составом надо было играть сразу. Когда большие ставки в игре, ситуация другая. Сегодня терять уже нечего было. Давления не было. Ребята играли свободнее. Все матчи показались мне сложными, но результаты не оправдали наших ожиданий.- Я хочу поддержать Бразилию, Аргентину и Мексику. Есть сильные европейские команды, конечно. Франция, Испания. Германия вот покинула турнир сегодня, и мне очень жаль. У них было все для того, чтобы опять завоевать титул. Я бы очень хотел, чтобы Россия стала чемпионом. Хочу поздравить Россию и российский народ. Мы не знали эту страну, но нас так хорошо встретили. Спасибо большое вам, Россия!