Главный тренер сборной Коста-Рики: я бы очень хотел, чтобы Россия стала чемпионом

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Главный тренер сборной Коста-Рики: я бы очень хотел, чтобы Россия стала чемпионом

Главный тренер сборной Коста-Рики: я бы очень хотел, чтобы Россия стала чемпионом Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поделился впечатлениями от матча со Швейцарией. Также специалист пожелал России стать чемпионом мира.

- Сегодня на трибунах все российские фанаты были за Коста-Рику. Чувствовали ли вы эту поддержку?

- Большое спасибо болельщикам из России. Видеть их было великолепно. Мне это очень понравилось. Не знаю почему, но наша сборная очень популярна за рубежом. Нас любят и тепло встречают.

- Вы сделали три замены в стартовом составе. В этом причина улучшения вашей игры?

- Каждый матч отличается от предыдущих. Нужно заранее думать, как будешь играть. У нас было много возможностей. Все зависит от конкретных обстоятельств. Сегодня был последний матч. К сожалению, нам не удалось выйти из группы.

- Какие у вас планы?

- Даже не знаю. Сегодня среда. Завтра четверг. Завтра полетим домой, и там будет видно.

- Ваша команда много прессинговала. В чем была задумка?

- Да, наша стратегия заключалась в понимании того, что Швейцария создаст прямоугольник. Мы приняли это во внимание. В первые 20-25 минут нам удавалось перехватывать важные мячи. Позднее было сложнее. Переходы были достаточно быстрыми у соперника. Наша защита стала страдать. Во втором тайме мы внесли коррективы и начали прессинговать. Мы перекинули акценты на фланги. Это позволило нам существенно улучшить свою игру. Мы не заслужили поражения.

- Вам не хватило немного удачи, согласны?

- Одна из причин в том, что группа у нас была сложная. В пятый раз мы играли на Чемпионате Мира. Эта группа была самой серьезной. У нас было немало возможностей, которые изменили бы результат. Но таков футбол. Мы не хотели вернуться домой так рано. Мы постараемся поработать над собой.

- Не считаете ли вы, что сегодняшний состав можно было попробовать и в первых двух матчах?

- Задним умом всегда проще оценивать что-то. Вы наверно думаете, что таким составом надо было играть сразу. Когда большие ставки в игре, ситуация другая. Сегодня терять уже нечего было. Давления не было. Ребята играли свободнее. Все матчи показались мне сложными, но результаты не оправдали наших ожиданий.

- Будете ли вы за кого-то болеть в плей-офф Чемпионата Мира?

- Я хочу поддержать Бразилию, Аргентину и Мексику. Есть сильные европейские команды, конечно. Франция, Испания. Германия вот покинула турнир сегодня, и мне очень жаль. У них было все для того, чтобы опять завоевать титул. Я бы очень хотел, чтобы Россия стала чемпионом. Хочу поздравить Россию и российский народ. Мы не знали эту страну, но нас так хорошо встретили. Спасибо большое вам, Россия!

Rusfootball.info
Теги: Сборная Коста-Рики Сборная Швейцарии
Вчера, 23:41
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№1 Написал: tantara002 (Вчера, 23:47) #
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С чувством юмора парень на высоте


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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