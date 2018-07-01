Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Данию и вышла на Россию в четвертьфинал

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Данию и вышла на Россию в четвертьфинал

Сборная Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира в серии послематчевых пенальти обыграла Данию. В четвертьфинале хорваты в Сочи сыграют с Россией.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)

Хорватия – Дания 1:1 (3:2 в серии пенальти)

Голы: Йоргенсен, 3, Манджукич, 4

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, (Пиварич, 84), Ловрен, Вида, Ракитич, Брозович, (Ковачич, 73), Модрич, Перишич, (Крамарич, 98), Ребич, Манджукич, (Бадель, 112).

Дания: Шмейхель, Далсгор, Кнудсен, Кристенсен, (Шоне, 46), Кьер, Йоргенсен, Эриксен, Делейни, (Крон-Дели, 100), Брайтвайт, Корнелиус, (Йоргенсен, 70), Поульсен.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Дании
Вчера, 23:48
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16
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№16 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:10) #
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online

Цитата: СЕРЖ123
Фигово....Но они слабее всё-таки Испании...

слабее по именам, сильнее как команда
в целом, шансы у нас неплохие
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№15 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 00:05) #
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online

Цитата: madhate
Шмейхеля очень жалко(

Шмейхеля, может, и жалко. Но более жалко, что мяч в пустые ворота не зашел, перед пенальти, который он отразил в ДВ. То есть, тут футбольный Бог себя в кои то веки показал не фраером. Где-то так. При том, что при просмотре лично я симпатизировал датчанам.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:01) #
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online

Цитата: pisto
Цитата: plast
98 год матч против франции

"Тот самый матч" с Францией состоялся в 99. Хотя в 98 в товарняке мы тоже выиграли (Юран забил на 2 минуте). А потом проиграли в том же 98 уже в отборе дома 2-3

ну я немного утрировал, все же поняли про какой я матч))) но эти 3 матча пожалуй самые запоминающиеся , за то время что я смотрю сборную, а хотя победа над Англией в отборе к че тоже была хорошая где еще банер медведя на всю фан зону
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№13 Написал: madhate (Вчера, 23:59) #
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Шмейхеля очень жалко(
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№12 Написал: Юлий Цезарь (Вчера, 23:58) #
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online

да пофигу уже кто Дания или Хорватия. Датчане играли с ними наравне, у нас с ними тоже шансы 50 на 50
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: pisto (Вчера, 23:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
98 год матч против франции

"Тот самый матч" с Францией состоялся в 99. Хотя в 98 в товарняке мы тоже выиграли (Юран забил на 2 минуте). А потом проиграли в том же 98 уже в отборе дома 2-3
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:56) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эх, за Каспера-то как обидно... Вот уж кто не заслужил...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№9 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (0)
online

Есть предложение дурными мячами в начале игры не обмениваться с Хорватией, а сразу перейти (по обоюдному согласию) к серии пенальти. Нет такого положения в регламенте? А нам по фигу. Договоримся задним числом. innocent
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Вчера, 23:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это сон!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СЕРЖ123
они слабее всё-таки Испании.

)))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: P.V. МОбл (Вчера, 23:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Упертая сборная, будет сложно


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
теперь основной вопрос, насколько мы сможем нейтрализовать их центр. если сможем. то шансы нормальные такие


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фигово....Но они слабее всё-таки Испании....Играть можно....Но им уже проиграем Манжукича и Модрича остановить сложно
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Белый Лис (Вчера, 23:50) #
  • +3
  •  (3)
online

Что ж, матч будет интересным.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: plast Спб (Вчера, 23:50) #
  • +3
  •  (5)
online

98 год матч против франции , 2008 матч против голандии и 2018 матч против испании , для меня они уже чемпиона и пофиг на кого попадаем
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: ластелинОвец (Вчера, 23:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Поможет ли автобус против хорватов? Поглядим


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
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