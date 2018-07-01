Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Данию и вышла на Россию в четвертьфинал

Сборная Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира в серии послематчевых пенальти обыграла Данию. В четвертьфинале хорваты в Сочи сыграют с Россией.Чемпионат мира-20181/8 финалаСтадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия): Йоргенсен, 3, Манджукич, 4Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, (Пиварич, 84), Ловрен, Вида, Ракитич, Брозович, (Ковачич, 73), Модрич, Перишич, (Крамарич, 98), Ребич, Манджукич, (Бадель, 112).Дания: Шмейхель, Далсгор, Кнудсен, Кристенсен, (Шоне, 46), Кьер, Йоргенсен, Эриксен, Делейни, (Крон-Дели, 100), Брайтвайт, Корнелиус, (Йоргенсен, 70), Поульсен.